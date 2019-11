Oba posla, skupaj ocenjena na tri milijone evrov, so mariborski mestni svetniki načelno podprli. Foto: Radio Maribor/Tomaž Pirš

Zapletlo se je že na začetku današnje izredne seje, saj so predstavniki NLS-ja nekdanjega župana Franca Kanglerja, liste nekdanjega župana Andreja Fištravca in eden od dveh mestnih svetnikov SDS-a iz protesta zaradi delnega zaprtja seje za javnost zapustili dvorano.

Arsenovič je pojasnil, da je tajnost zahteva enega od partnerjev, s katerimi sklepajo posel, a jih ni uspel prepričati, da ostanejo. "Ne pristajamo na takšno delovanje mestnega sveta, da se stvari skrivajo pred javnostjo," je dejal Kangler.

Ostali svetniki so privolili v kompromis, da se seja zapre za javnost samo ob predstavitvi gradiva za posel s tržnico. Za zaprtimi vrati jim je župan predstavil predlog za odkup stavbne pravice za tržnico, ki je trenutno v zasebni lasti, po razpravi pa so prisotni z 22 glasovi za in dvema proti podali soglasje k temu poslu.

Med razpravo o nakupu Gostilne pri treh ribnikih, ki jo prodajajo Terme Maribor, je bila seja ponovno odprta za javnost, nanjo so se vrnili tudi svetniki Fištravčevega tabora in SDS.

Arsenovič je poudaril, da ne gre za običajen gostinski objekt: "To je ena najstarejših gostiln v Mariboru, na izjemni lokaciji sredi Mestnega parka. Je del naše tradicije in identitete, zato smo jo prisiljeni zaščititi."

V skladu z dogovorom bodo morale Terme Maribor ostati najemnik vsaj do konca oktobra prihodnje leto. Kupnina znaša 495.000 evrov plus DDV, medtem ko se posel s tržnico ocenjuje na 2,5 milijona evrov.

Potrjevanje finančnih okvirjev

Finančne okvirje obeh projektov bodo morali mestni svetniki pozneje še potrditi. Danes so se v povezavi z gostilno samo seznanili s pismom o nameri za nakup, kar so potrdili s 23 glasovi za in tremi proti. Pomislekov sicer ni manjkalo, med drugim zaradi možnosti ogrožanja drugih projektov v mestu, a so se mestni svetniki na koncu strinjali, da je gostišče treba zaščititi pred morebitnimi neodgovornimi nakupi s tretje strani.

"Ne smemo ponoviti napake, ko nismo pravi čas zaščitili Vinagove kleti," je dejala mestna svetnica DeSUS-a Jelka Kolmanič. "Skrajni čas je, da začne občina tudi strateško kupovati, ne le razprodajati, kot je bila praksa v zadnjih letih," je dodal Matic Matjašič iz Liste mladih! Povezujemo.

Oba posla namerava občina izvesti prek družbe Mestne nepremičnine, katere ustanovitev so svetniške skupine z 21 glasovi za in dvema proti danes prav tako podprle.

Saša Pelko iz Liste župana Andreja Fištravca je sicer podvomil v zakonitost predloga, saj naj bi bilo občini po zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti dovoljeno nabavljati samo tiste nepremičnine, s katerimi zadovoljuje samo svoje izvirne zakonske naloge, med katerimi pa ni gostinstva.

Župan je odgovoril, da je med nalogami občine skrb za gospodarski razvoj – vključno s turizmom – in za javne površine, kar v primeru gostišča sredi Mestnega parka zagotovo drži. "Naš dolgoročni cilj je razviti Piramido, da bo to ena najbolj obiskanih točk v mestu," je dejal.

Posel ne ogroža projektov

Z rebalansom letošnjega občinskega proračuna so zagotovili ustanovni kapital za Mestne nepremičnine. Sredstva so med drugim pridobili iz postavk spodbud za razvoj gospodarstva in neizvedenih EU projektov, kar je po besedah Arsenoviča še en dokaz, da posla ne ogrožata nobenega drugega projekta v mestu. "Tako Ljudski vrt kot knjižnica, zdravstvena postaja Tezno, ceste in pločniki tečejo naprej," je zatrdil.

Mestni svetniki so potrdili tudi predlog za pokritje tekočega presežka odhodkov nad prihodki za leto 2019 javnemu zavodu Športni objekti Maribor. Gre za znesek od 270.000 do 300.000 evrov.