Vaščani so zaskrbljeni zaradi plazu (slika je simbolična). Foto: BoBo

Po prvih ocenah plaz meri 600 metrov krat 120 metrov. Območje si je že ogledal geolog in podal prve ukrepe, so sporočili z občine. Z dogajanjem so seznanili ministrstvo za okolje in prostor, ki je pristojno za financiranje sanacije takšnih plazov. Predstavniki ministrstva si bodo območje ogledali predvidoma ta teden.

Plaz se po navedbah občine še vedno širi ter pušča posledice na stanovanjskih objektih in gospodarskih poslopjih. Poškodbe so vidne na javnem vodovodnem rezervoarju, omrežju, na dostopni cesti do rezervoarja vode in na novo preplaščeni javni poti Lahomno-Stopce-Vrh nad Laškim.

Vaščani sami speljali vodo

Po prvih ocenah je prizadel tudi okoli sedem hektarjev gozdnih površin ter tri hektarje travnatih površin. S seboj po navedbah krajanov naselja odnaša drevesa, bojijo pa se, da bodo naslednje na vrsti njihove hiše.

Vaščani, ki jih skrbijo nove padavine, ob tem opozarjajo, da je hitrost plazu od novembrske sprožitve znašala tudi do 30 metrov na teden in da je plaz do prve hiše oddaljen manj kot 100 metrov. Ker pomoči pristojnih še ni, so se sami lotili speljevanja vode s plazu, da ne bi zatekala v smeri plazenja.