Slišati je bilo pozive, da bi delovanje vadišča oz. število vaj vsaj omejili, če že ne prekinili.

Minister za obrambo Karl Erjavec meni, da pogledi ministrstva za obrambo (Mors) in postojnske občine niti niso tako različni, treba je le najti ravnotežje med zagotavljanjem pogojev za vojaško usposabljanje in čim manjši vpliv na življenje prebivalcev.

Sogovorniki so poudarjali predvsem potrebo po ohranitvi vodnega vira. Monitoring naj bi pokazal, da na okolje in vodne vire na Počku bolj kot vojska vplivata kmetijstvo in gozdarstvo, čemur pa lokalna skupnost ne verjame. Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon je povedal, da so izdelali študijo, ki je pokazala povečano prisotnost nekaterih kovin, vendar pa te ne presegajo mejnih vrednosti za pitno vodo. Tako kaže, da je vpliv vojske na to območje razmeroma majhen, predvsem pa je po njegovih besedah manjši od kmetijstva in gozdarstva.

"Nimamo dostopa do lastnih parcel"

Postojnski župan Igor Marentič je kljub temu prepričan, da je območje vadišča preprosto premajhno za vojaške vaje takšnega obsega, ki poleg tega potekajo še v neposredni bližini naseljenih območij. Zavzel se je vsaj za zmanjšanje obsega vaj, saj naj bi po načrtih letos potekale kar 218 dni v letu. Podžupan Andrej Poljšak je opozoril, da ni bila opravljena analiza hrupa v času vaj.

Predstavnik civilne iniciative Za pivško kotlino brez streljanja Jože Smrdel je med drugim povedal, da v času vojaških vaj prebivalci nimajo dostopa niti do lastne parcele, dostop pa po možnosti zastražijo kar tuji vojaki. Florjan Poljšak iz te civilne iniciative je dodal, da nekateri lastniki zaradi tega še niso mogli očistiti svojih gozdov po žledu izpred petih let.

Odbor: Nadaljujte dialog

V razpravi članov odbora se je Matej T. Vatovec (Levica) zavzel za zaprtje vadišča, Robert Pavšič iz LMŠ-ja je poudaril, da je nujno treba zaščititi pravico do vodnega vira, Žan Mahnič iz SDS-a pa je med drugim omenil problematiko streljanja s težjimi kalibri v nočnem času.

Odbor je nazadnje s sklepi pozval ministrstvo za obrambo, naj poravna vse v preteklosti dogovorjene finančne obveznosti do občine Postojna. Delovni skupini ministrstva za obrambo in postojnske občine je pozval, naj nadaljujeta dialog in razrešita odprta vprašanja. Do konca leta pa naj Mors v sodelovanju z zainteresirano javnostjo izbere tudi izvajalca ponovnega monitoringa območja vadišča. Vlado pa je odbor pozval, naj zagotovi preveritev alternativnih vodnih virov na omenjenem območju.