Foto: Televizija Slovenija

Inšpekcijski nadzor, redarska služba, notranja revizija, varstvo okolja, urejanje prostora in civilna zaščita so področja, ki jih od prvega januarja opravlja združena občinska uprava petih občin s sedežem v Grosuplju.

"Vse to so naloge, ki smo jih doslej najemali pri drugih izvajalcih, zunanjih in praviloma so ti dražji," pojasnjuje župan Ivančne Gorice Dušan Strnad.

"Manjše občine, ki so v tej skupni občinski upravi, si za določene naloge težko privoščijo enega celega zaposlenega. Tako pa bo zdaj en zaposlen opravljal naloge v vseh petih občinah, kar je v bistvu učinkovito, pa tudi racionalno," dodaja direktor grosupeljske občinske uprave Dušan Hočevar.

Skupna občinska uprava začela delo

V Grosuplju so si z drugimi občinami doslej že delili medobčinski inšpektorat in redarstvo ter razvojni center. Občina Dobrepolje pa je doslej združevala naloge s štirimi občinami na Ribniškem območju, a imajo z Grosupljem več stičnih točk.

"Že sodelujemo na področju knjižnice, komunalo imamo skupno, potem sodišče, skratka veliko je teh zadev, pri katerih smo dejansko vezani na ta center, če tako rečem," našteva dobrepoljski župan Igor Ahačevčič.

Na leto naj bi bili stroški delovanja skupne uprave dobrega pol milijona evrov, več kot 300.000 naj bi pokrila državna subvencija. "Z eno petino 70 odstotkov vseh stroškov pokrije vsaka občina, 30 odstotkov ključa pa se deli po številu prebivalstva," pojasnjuje župan Hočevar.

V skupni občinski upravi naj bi bilo sčasoma 16 zaposlenih, trenutno jih je devet.