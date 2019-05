Ptuj ima težave v šolskem centru. Foto: BoBo

Nezadovoljstvo so danes javno izrazili na strojni šoli, kjer kolektiv, dijaki in starši enotno podpirajo zdajšnjega ravnatelja Bojana Lampreta, a ta na svetu zavoda ni dobil zadostne podpore.

Dogajanje v Šolskem centru Ptuj je prejšnji teden, le dva dneva pred sejo sveta zavoda, na kateri so odločali o predlaganih kandidatih, dodatno začinilo anonimno pismo, ki je zaokrožilo v javnosti.

V obsežnem gradivu je bilo med drugim nanizanih kar nekaj očitkov zoper nekdanjo v. d. direktorja centra Darjo Harb, ki se poteguje za nov mandat ravnateljice na ekonomski šoli, in zdajšnjega direktorja Otona Mlakarja, ki naj bi ju skupaj s še nekaterimi vodili zasebni finančni in politični interesi.

Svet zavoda je sicer prejšnji teden kot edinega kandidata za ravnatelja elektro in računalniške šole znova izbral Rajka Fajta, državnega in mestnega svetnika iz vrst SDS-a, zoper katerega je v pismu prav tako nanizanih nekaj očitkov.

Obe kandidatki za ravnateljico ekonomske šole, Harbova in Vesna Trančar, sta prejeli po osem glasov, zato bo razpis treba ponoviti. Kandidatka za ravnateljico strojne šole Anja Jesenek Grašič je dobila enajst glasov podpore, le šest pa kljub podpori dijakov, staršev in kolektiva dolgoletni ravnatelj Bojan Lampret.

Razpisi bodo verjetno ponovljeni

Vendar pa bo najverjetneje treba ponoviti postopke na vseh treh šolah, saj šolski center razpisov za ravnatelje ni objavil v sredstvih javnega obveščanja. Kot so namreč pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, to pomeni postopkovno napako, ki je razlog za neveljavnost postopka imenovanja.

Na ministrstvu so še dodali, da se kot ustrezna šteje objava v časopisih (tudi v Šolskih razgledih) in v uradnem listu, ni pa predvidena oziroma ustrezna objava le na internetni strani šole ali objava prostega delovnega mesta na zavodu za zaposlovanje. Prav tako ni primerna zgolj objava po radiu.

Predsednica sveta zavoda Mirjana Nenad s takšnim mnenjem uradno še ni bila seznanjena, so si pa pridobili pravno mnenje odvetnice šolskega centra, ki je zagotovila, da zadošča objava razpisa na spletni strani zavoda. Z okrožnico ministrstva, ki takemu mnenju nasprotuje, je seznanjena, a je po njenem mnenju ta deloma neveljavna, tudi zato si je pridobila pravno mnenje.

"Če je šlo za napako, bomo razpis verjetno morali ponoviti," je še dodala Nenadova in povedala, da se bodo v tem primeru po pomoč in razlago obrnili na šolsko ministrstvo, po potrebi pa tudi na druge pristojne institucije.

Dijaki, starši in zaposleni skupaj

Dosedanjemu ravnatelju strojne šole so danes v bran stopili predstavnica zaposlenih ter predstavnika dijakov in staršev. V imenu kolektiva je Zlatka Planinc dejala, da so si učitelji, pa tudi dijaki in njihovi starši, enotni, da je Lampret za njih edini kandidat za ravnatelja.

Na očitke iz anonimke sta se danes odzvala tudi Harbova in Mlakar. Prva je povedala, da so vse navedbe, povezane z njenim imenom, lažne in neutemeljene, saj so bile v preteklosti preverjene s strani različnih inšpekcij in drugih organov, a niso ugotovile nobenih nepravilnosti.

Aktualni direktor Mlakar je dejal, da se sam v postopke izbire ravnateljev sploh ni vpletal. Glede dejstva, da niso objavili razpisa v medijih, je pojasnil, da so se tako odločili zaradi ne preveč dobrih finančnih razmer, zato so razpis objavili le na svoji spletni strani in na portalu zavoda za zaposlovanje. Pri tem je tudi sam potrdil, da so zaupali naročenemu pravnemu mnenju.

Anonimna prijava končala na policiji

Šolski center Ptuj je prejšnji teden presenetila anonimka o domnevnih kršitvah in političnem kadrovanju, pod katero se je sicer podpisal Mihael Pustovrh, ki pa je tamkajšnji javnosti neznan. Več kot 80 strani dolga priloga pisma vključuje dokumentacijo, ki naj bi dokazovala različne nepravilnosti, med drugim ponarejanje, manipuliranje, zavestno kršenje zakonodaje ter nenamensko in neracionalno porabo javnih sredstev, kar naj bi se vse že dlje dogajalo v ptujskem šolskem centru.

Kar nekaj dokumentov in očitanih nepravilnosti se nanaša na domnevno škodljivo pogodbo s Perutnino Ptuja, s katero so omenjeni družbi v zameno za investicijo v prostore in opremo podelil ekskluzivno pravico izvajanja dijaške prehrane in prehrane zaposlenih za 20 let.

Na Policijski upravi Maribor so pojasnili, da so ptujski policisti danes od ministrstva za izobraževanje prejeli omenjeno anonimno prijavo v zvezi s kaznivim dejanjem nenamenske in neracionalne rabe javnih sredstev v Šolskem centru Ptuj. Kot so dodali, bomo zadevo preučili ter o ugotovitvah seznanili tožilstvo.