Beti je sicer ob polletju dosegla 5,2 milijona evrov prometa in s tem za tri odstotke zaostala za primerljivim lanskim izidom. Hkrati je ustvarila približno 36.000 evrov čistega dobička oz. približno dve petini manj kot lani. Beti si ob koncu leta obeta prodajo na lanski ravni oz. pričakuje pozitivno poslovanje in nekaj odstotkov manj čistega dobička kot lani. Foto: BoBo

Na delu območja metliške Beti, ene vodilnih evropskih proizvajalk barvane poliamidne preje, se bodo naselila nova podjetja. Metliški župan Darko Zevnik, ki je z izvršno direktorico Beti Majo Čibej julija lani podpisal predpogodbo o sodelovanju pri vlaganju v razvoj javne gospodarske infrastrukture v industrijski coni Beti, je povedal, da je občina z ministrstvom za gospodarstvo podpisala pogodbo o sofinanciranju ureditve tega območja. Naložba bo stala 730.000 evrov, pol milijona evrov bo evropskega in državnega denarja, razliko bo pokrila občina.

Oživitev degradiranega območja

Metliška občina bo v kratkem objavila izvajalski razpis, prva dela načrtujejo v začetku prihodnjega leta. Končali naj bi jih v letu dni. Za vložek, ki ga bo prispevala občina, bo ta postala lastnik tamkajšnjih športnih igrišč, zemljišč s prometno in komunalno infrastrukturo ter zgradbe z depoji metliškega Belokranjskega muzeja.

Župan je še dejal, da je pogoj za ureditev omenjenega degradiranega območja, da morajo do konca naložbe prodati 70 odstotkov tamkajšnjih zgradb. Kot je potrdila Čibejeva, pa so do zdaj prodali že več od zahtevanega. Sicer se za nakup zanimajo predvsem domača podjetja. Cilj Beti je, da prodajo ali dajo v dolgotrajni najem vse prostore, ki jih več ne potrebujejo, je dodala direktorica. Po njenih besedah bo v poslovni coni Beti za zdaj mesto našlo vsaj osem podjetij, oddali pa so že skoraj vsa razpoložljiva zemljišča.

Zemljišča je treba zdaj urediti in ustrezno opremiti, Agencija RS za okolje pa je pred kratkim presodila, da za omenjeno naložbo okoljevarstveno soglasje ni potrebno, saj naj gradbeni in drugi posegi ne bi ogrozili kakovosti podzemne ali površinske vode, je pojasnila Čibejeva.

Po podatkih metliške občine nameravajo v industrijski coni Beti zgraditi nekaj manj kot 500 metrov mešane kanalizacije, dobrih 700 metrov vodovoda, skoraj 300 metrov elektrokabelske kanalizacije, 120 metrov dostopne in 70 metrov notranje ceste.