Andraž Zorko je bil tokratni gost Slavka Jeriča. Foto: MMC RTV SLO

Vlada Marjana Šarca bo v petek zaznamovala prvo obletnico. Gre za prvo manjšinjsko vlado v slovenski zgodovini, ki po enem letu uživa precejšnjo podporo."Jaz trdim, da to ni podpora. Jaz mislim, da gre za sentiment, ker se pač nič drugega ne dogaja. Tako kot takrat, ko gre kaj narobe, ljudje rečejo, da je vlada kriva, čeprav nima nič s tem," pravi Zorko.

Po drugi strani pa mora Šarec skupaj držati zelo raznoliko koalicijo, zato je jasno, da kakšnih resnejših reform ne bo uvajal. "Če imamo koalicijo petih strank, je še bolj jasno, da nihče od njih ne bo tvegal resnejših reform. Zato se mi zdi ta koalicija slaba, ker ni nobenih reform," ocenjuje Zorko in dodaja, da se bo morda Šarec zgledoval po ameriških predsednikih in se resnega dela lotil šele v drugem mandatu.

In kako sicer ocenjuje prvo leto dela vlade? "Težko je oceniti, ker se zdi, da so se bistveno bolj ukvarjali sami s seboj kot s tem, čimer naj bi se ukvarjali," pravi in doda: "To prvo leto deluje kot tistih prvih 100 dni, ko se jih nihče ne dotakne."

"Šarec zelo spreten politik"

V ospredju poplitičnega dogajanja je seveda ravno dejstvo, da gre za prvo manjšinjsko vlado. Kako je to vplivalo na njeno delovanje v prvem letu? "Mislim, da je Šarec zelo spreten politik, spreten premier, in ima občutek, da do kod lahko gre," pravi Zorko in dodaja, da si do SD-ja in DeSUS-a ne upa nastopati tako odločno kot proti "novincema" SMC-ju in SAB-u. "Zdaj ob tej zadnji zgodbi z Alenko Bratušek je že počakal, ugotovil, da javnost zgodbe, kot je bila najprej lansirana, 'ni kupila'," zato se morda tudi njegov odnos do političnih novincev spreminja. "Je pa res, da tudi Alenka Bratušek ni več novinka," je še dejal. "Mislim, da je Levica izkoristila dani trenutek, da lahko sodeluje z vlado, ne da bi bila označena za vladno stranko," ocenjuje nenavadni položaj "podporne koalicijske stranke".



K širši ekipi je Šarcu uspelo pritegniti številne znane novinarske obraze. "Danes ne moreš biti dober politik, če nisi piarovsko dobro podkrepljen." Marjan Šarec je že tako spreten govorec, zdaj pa je okoli sebe zbral še ekipo, mu priznava Zorko.