Namesto spokojne starosti številni upokojenci ne vedo, kako bodo preživeli iz meseca v mesec. Foto: Pixabay

Ta teden je na MMC-jev portalu zelo odmeval pogovor s prostovoljci iz društva Humanitarček. Socialni delavec Mišel Ristov je poudaril, v kakšnih stiskah so se znašli številni starostniki v Sloveniji, zgodbe le-teh pa so tako pretresljive, da se sprašuje, kakšna družba sploh smo?

V Humanitarčku na tegobe starejših občanov opozarjajo s projektom Vida (#projektVida). Gre za glasbeni in družbeno odgovoren projekt, ki opozarja na pozabljene starostnike, obenem pa tudi razkriva njihove zgodbe, saj nimajo pravega glasu, velikokrat niti telefona.

Društvo Humanitarček

Zgodba Vide M., ki je začela #ProjektVida

"Vsi si želimo, da bi jih bilo čim manj. Projekt smo zasnovali z željo, da se vendarle nekaj premakne. Vedno več jih je, ne gre za dejstvo, da mi ne bomo zmogli, ampak predvsem za to – kaj pa bo z vsemi starostniki v Brkinih, Prlekiji, na Krasu? Teh mi ne moremo najti, zato je nujno, da jih ljudje najdejo," je v pogovoru za MMC dejala nevrologinja in predsednica Humanitarčka Ninna Kozorog.

Zakaj se projekt imenuje Vida? Zaradi gospe, Vide M., o kateri je društvo obvestila prodajalka iz vasi, ki omenjene gospe že dolgo ni videla, doma pa naj bi bila daleč iz vasi.

"Preden smo ugotovili, kje je doma, je preteklo pet dni. Gospo smo našli s pljučnico, potrebovala je takojšen prevoz v bolnišnico, a je čez manj kot dva dni umrla. Diagnoza: kaheksija, dehidracija, pljučnica. Po domače, shirana, dehidrirana, bolna," je pojasnila Kozorogova.

Obenem je priznala: "Ta zgodba me je zelo prizadela. Gospa je bila upokojena učiteljica, ki je na tak način končala življenje le nekaj metrov iz urbanega okolja, nekaj metrov od ljudi, ki jih je pomagala izšolati. Doma je imela samo napol pojedeno margarino in jabolka, malo mleka ter plesniv kruh. To je bilo vse od hrane. Na začetku smo mislili, da jo je nekdo izropal, a ni bilo tako. Gospa je dobesedno shirala."

"Jaz sem Jožica, Joži. Doma smo bili na "vesi", ampak nismo spadali med "ornk kmete". Mama je skrbela za otroke, ata pa... Objavil/a Humanitarček dne Torek, 12. november 2019

"Jaz sem Sonja, ampak so me vsi klicali Sonči. Ne vem zakaj. Nisem ravno neki sonček. Že kot otrok sem imela krive zobe,... Objavil/a Humanitarček dne Petek, 08. november 2019

Pokojnina ali miloščina?

To je #projektVida. Hvala vam za vse feedbacke “Pozdravljeni, enostavno se vam moram zahvaliti. Zahvaliti zato, ker... Objavil/a Humanitarček dne Četrtek, 07. november 2019

Ljudje so projekt sprejeli res srčno

Podobnih zgodb je, na žalost, ogromno. Zaradi nizkih pokojnin in (visokih) stroškov si marsi kateremu upokojencu zmanjka denarja za hrano. Ob lakoti se začne prehranjevati z nezadostno hranljivimi živili. Razkrivanje tovrstnih zgodb na spletu in opozarjanje na stisko sta poskrbela za velik odziv. "Ne gre toliko za deljenje zgodb po spletu kot za to, da so začeli ljudje gledati okrog sebe, da so začeli opažati starostnike. Dnevno nam predajo kakšnega novega, trenutno jih imamo v 'obdelavi' več kot 70. Včasih je kar malo težko, saj marsikdo pozablja, da smo vendarle le prostovoljno društvo, da smo v rednem delovniku v službi, kjer od nas pričakujejo, da smo zbrani učitelji, vzgojitelji, socialni delavci in zdravniki," je pojasnila članica Humanitarčka in vodja delavnic Marjana Petek. "Vsaka zgodba, ki se je delila, je odprla oči vsaj nekaterim ljudem. In ogromno nam jih piše, da so se zaradi kakšne zgodbe odločili, da le "raziščejo", zakaj soseda zbira kartone, da so komu plačali kakšen nakup ... So pa ljudje resnično srčno sprejeli ta projekt in nekateri pripravijo za te starostnike res lepe paketke kar samoiniciativno," je dodala. Člani ekipe se pri svojem delu spopadajo z različnimi birokratskimi ovirami. A kot pravi Ninna Kozorog, so te sicer zahtevne, vendar pa so največja ovira prav starostniki, ki zavračajo pomoč zaradi sramu. "Predvsem njihovo dojemanje revščine in začetno zavračanje pomoči. To je obenem tudi problem družbe, ki stigmatizira revščino," je še poudarila Kozorogova.

„Jaz sem Vika, kot Viktorija. Ampak me vsi poznajo kot „Prizadetka baretka“. Doma me niso pričakovali, ko sem se... Objavil/a Humanitarček dne Četrtek, 07. november 2019

“ France, po Prešernu. Rojen sem bil na drugi strani Sotle, takrat smo bili še vsi ena država. Bili so drugi časi.... Objavil/a Humanitarček dne Sreda, 30. oktober 2019

Lenka, pa ne skrajšano od Alenke ampak od Lenči. Imela sem 4 sestre in enega brata, velika družina smo bili. Takih... Objavil/a Humanitarček dne Sreda, 06. november 2019

