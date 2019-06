Na Gorenjskem so nastale nevihtne celice. Foto: BoBo

Po napovedih vremenoslovcev bo sicer danes popoldne spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije bodo krajevne nevihte, ki se bodo na severovzhodu lahko nadaljevale tudi v noč. Možne so tudi posamezne močne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija.

Zvečer se bodo nevihte umirile, proti jutru pa bodo spet lahko nastale posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Ob morju bo oblačnosti in padavin manj. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 od 27, na Goriškem in ob morju okoli 29 stopinj Celzija.

V nedeljo bodo predvsem sredi dneva in popoldne še pogoste krajevne padavine, tudi nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal severovzhodnik. V ponedeljek bo sončno in spet vroče. Od srede naprej pa se nam obeta vročinski val, ko bodo temperature dosegale 35 stopinj Celzija in več.