Nekoliko toplejše in bolj sončno vreme se obeta šele v petek in soboto. Foto: BoBo

Močno deževje je težave že povzročilo v občinah Brda, Gorenja vas -Poljane, Kobarid, Maribor, Pivka, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Zagorje ob Savi in Zavrč. Voda je zalila kletne prostore poslovnih in stanovanjskih objektov, podirala drevje, sprožila sta se tudi dva zemeljska plazova, v naselju Suhorje v občini Pivka je potrebno prekuhavanje pitne vode, poroča uprava za zaščito reševanje.

Zvečer in ponoči bo oblačno s padavinami. Predvsem v južnih in zahodnih krajih so mogoči tudi močnejši nalivi. Ponekod bo zapihal severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, v Gornjesavski dolini okoli 6 stopinj Celzija.

V sredo bo oblačno in deževno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod drugod pa veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 18 stopinj.

V četrtek bo pretežno oblačno, dež bo od zahoda postopno ponehal. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja.