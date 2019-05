V Termitu trdijo, da na območju sanacije odlagajo zgolj tiste materiale, za katere ima ustrezna dovoljenja. Moravčani se bodo v sredo sešli z okoljskim ministrom Simonom Zajcem. Foto: BoBo

"Stanje je porazno," je v Ljubljani poudaril Balažic. "Glede na število analiz pričakujemo, da se bo država, ki je najbolj odgovorna za obstoječe stanje, lotila akcije in začela svoje delovanje," je dodal in pojasnil, da so Moravče s 1.000 prebivalci s štirih strani obkoljene z jamami, kamor se odlagajo odpadki, tudi nevarni odpadki.

"Obkoljeni smo z odpadki, z jamami, ki so že izkopane in kamor se vsak dan vozijo nevarne snovi, z jamami, ki so bile pravkar izkopane, in z jamo, ki je ravno pred tem, da se začne izkopavati," je dejal.

Termit je nedavno po navedbah župana izkopal novo jamo, ki zavzema okoli kvadratni kilometer površine in je globoka 200 metrov.

Nezavarovana jama je le 200 metrov zračne razdalje oddaljena od osnovne šole in vrtca in stoji tik pred novim vodnim zajetjem Soteska, ki so ga uredili s pomočjo evropskih sredstev. "Kremenčev pesek je izkopan, pričakujejo se odpadki. Mi bomo, če bo treba, s svojimi telesi preprečili, da bodo kamioni smrti v to jamo vozili odpadke," je poudaril župan.

"Še vedno se vsak dan navažajo azbest, steklena volna, plastika, olja, težke kovine. Še vedno imamo v naši zemljini 26-kratno preseženo vrednost kroma, 19-kratno preseženo vrednost kadmija, 14-kratno niklja, sedemkratno cinka, dvakratno svinca. Še vedno imamo v našem okolju organske snovi, kot so formaldehidi, naftol, krezol, fenol. Imamo cel kup prič, ki bi lahko javno pričale, da so se zakopavali sodi s fenolom. To so bivši zaposleni Termitovci, ki so vozili s kamioni in zakopavali te sode," je še naštel in se vprašal, zakaj država teh prič ne zasliši.

V Termitu zanikajo navedbe župana Moravče Milana Balažica, da Termit na območju sanacije odlaga nevarne odpadke, med katerimi naj bi bili tudi azbest in olja. Foto: BoBo

V Moravčah konča tudi pepel iz ljubljanske toplarne, ostanki po pranju italijanskih avtocest, tam so končali tudi odpadki po požaru v Kemisu, je nadaljeval. V Moravčah je po njegovih besedah vse več obolelih za rakom, silikozo in astmo. Izsledke analize tal, ki jo je naročil nekdanji minister za okolje in prostor Jure Leben, v Moravčah sicer še pričakujejo.

Moravčani svarijo pred ekološko katastrofo

Vzorci so bili odvzeti na začetku aprila, izsledki pa naj bi bili znani junija.

Firbas: Testi v Moravčah so pokazali toksični udar

Biološki testi na vodotokih v Občini Moravče so pokazali toksični udar. Kaj ga povzroča, ta analiza ne kaže, to morajo raziskovati naprej drugi, je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnil biolog Peter Firbas, ki je opravil omenjene teste po naročilu Občine Moravče.

Moravška občina je na pobudo Ljudske iniciative Moravče naročila biološko raziskavo, ki jo je izvedel Firbas. "Meni je Občina Moravče naročila raziskavo in jaz sem jo opravil," je svojo vlogo obrazložil biolog.

Glede morebitnih dvomov v izvedbo analize je poudaril, da analize pokažejo stanje takšno, kot je. "Ali onesnaženje je ali ga ni. To so biološki testi; govoriti o tem, kaj je priznano in kaj ni, je farsa oz. paradoks," je poudaril.

Sam je zasebni raziskovalec in zagovarja izključno rezultate raziskav, je zatrdil. "Ti pa so pokazali toksični udar." Tega so zaznali na treh od petih obravnavanih lokacij.

Od kod toksični udar prihaja, Firbas s svojo analizo ni ugotavljal. Je pa poudaril, da "udar je in od nekod prihaja, sicer bi morali biti rezultati raziskav enaki na iztočnih točkah potoka, ki predstavlja neko negativno kontrolo". Prisotnost toksinov se kaže na krvnih slikah rib in na celicah testne rastline, čebule. Od kod konkretno strupi izvirajo, pa morajo raziskati drugi, je še dodal biolog.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil predstavnik Ljudske iniciative Moravče Jurij Kočar, se je Firbasova raziskava osredotočila na vodotoke v bližini sporne deponije podjetja Termit, še posebej potoka Stražica in Drtijščica.

"Rezultati so jasno pokazali močno prisotnost toksinov v vodah blizu deponije," je povedal Kočar in ocenil, da gre za udar onesnaženja iz sporne deponije podjetja Termit. Po njegovem mnenju je analiza pokazala, da so trditve, da je zemljina na deponijah stabilna in da ne prihaja do uhajanja strupov v okolje, laž.

Analiza je sicer pokazala tvorbo mikronukleusov v eritrocitih rib, kar med drugim kaže na prisotnost kancerogenih snovi v vodi. Pokazale so se tudi motnje pri razvoju korenin mlade čebule, ki je rasla v odvzetih vzorcih vode pri odlagališčih.

Kočar: Raziskava je potrdila naše sume

Po njegovem mnenju je analiza pokazala, da so trditve, da je zemljina na deponijah stabilna in da ne prihaja do uhajanja strupov v okolje, laž. "Raziskava je potrdila naše sume, da sporno početje podjetja ogroža stanje okolja in zdravje ljudi v Moravški dolini," je poudaril.

Analiza je pokazala tvorbo mikronukleusov v eritrocitih rib, kar med drugim kaže na prisotnost kancerogenih snovi v vodi. Pokazale so se tudi motnje pri razvoju korenin mlade čebule, ki je rasla v odvzetih vzorcih vode pri odlagališčih. Kočar je bil kritičen do podjetja Termit v zvezi z analizo, ki jo je naročilo okoljsko ministrstvo in jo izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Balažic je Termitu že očital, da je pred odvzemanjem vzorcev na deponijo navozil do 20 metrov zemljine. Kočar pa je omenil tudi, da so predstavniki Termita zastopnikom ljudske iniciative oteževali dostop do mesta vzorčenja, preprečevali fotografiranje in podobno.

Ob tem je iniciativa lahko določila le eno lokacijo za izvedbo vrtine za odvzem vzorcev. Ostalo vzorčenje je potekalo večinoma na bolj ali manj istih mestih kot v predhodnih spornih analizah. "Če je kdo pričakoval, da bo ta raziskava povedala, ali je Kemis vpleten pri tem odlaganju ali ne, to ne bo mogoče," je dejal Kočar. Izvajalec pri večini vrtin tudi ni vrtal do matične podlage, vzorci pa so več dni ostali na parceli Termita, pod nadzorom samega podjetja, je nanizal očitke.

"Zahtevamo sonaravno sanacijo lukenj, prepoved dovoza industrijskih odpadkov, še posebej nevarnih, odkop in odvoz že zakopanih nevarnih odpadkov, omejitev in v perspektivi zaprtje podjetja Termit," je naštel Balažic. Če se ne bo odzvala država, je zagrozil z državljansko nepokorščino, tudi zaprtjem državne ceste skozi Moravče, z blokado delovanja Termita, z interpelacijo okoljskega ministra Simona Zajca v parlamentu in ne nazadnje tudi s tožbo pred EU-ju.

Nosilka liste Povežimo se na volitvah v Evropski parlament Urša Zgojznik je v sporu med občino Moravče in njenimi prebivalci na eni ter podjetjem Termit na drugi strani podprla občino. "Strinjam se, da je tam problem. Cel kraj je obkrožen z luknjami in deponijami odpadkov, mi pa se še kar sprenevedamo, da se tam nič ne dogaja. Res je čudno, da v tej državi analize vedno pokažejo, da ni nič narobe, in podjetja, ki onesnažujejo, nenehno dobivajo nova okoljska dovoljenja," je o stanju v Moravčah povedala Zgojznikova, ki je tudi spomnila, da so na območju Moravč doslej izvedli tri analize, pri čemer pa "vzorce odvzemajo na istih mestih", medtem ko gre za zelo široko območje in je vso širino problema težko zajeti. Analize voda, ki jih je opravila občina, pa so pokazale na izredno vsebnost toksinov, je še spomnila. "Sprenevedanje inšpektorjev, da ni nič narobe, in delovanje oblasti na roko posameznih podjetij je običajna praksa, ki ji bomo enkrat morali narediti konec. Če se v Moravčah odlaga pepel iz ljubljanske toplarne, odpadki iz Kemisa in vse ostalo, to ne more biti način. Prebivalci Moravč ne morejo biti žrtve slabe okoljske politike države," je poudarila in zahtevala, da se deponija oz. kakršno koli odlaganje odpadkov prepove, dokler ne bo jasnih izsledkov raziskav in inšpekcijskih nadzorov ter ne bo pregledano okoljevarstveno dovoljenje.

Termit zanika županove navedbe

"Po naročilu neodvisnega vzorčenja in analiz s strani ministrstva za okolje in prostor smo Občino Moravče večkrat pozvali, da se vzdrži enostranskih aktivnosti, s katerimi še dodatno povečuje dvom in zaskrbljenost med občani, ter počaka na rezultate analiz, ki jih je naročilo ministrstvo. Prepričani smo, da bodo te neodvisne analize, pri katerih so sodelovali tudi predstavniki Ljudske iniciative Moravče, najbolj kredibilen pokazatelj stanja na terenu," so se na Balažičeve navedbe odzvali v Termitu.

Občina Moravče po njihovem mnenju zgolj provocira oziroma stopnjuje pritisk na ministrstvo in izvajalce analiz "z željo, da se analize izvedejo na način, da ministrstvo za okolje in prostor ne bi imelo pravne podlage za odškodninsko tožbo zoper Občino Moravče, ki jo je ob naročilu analiz obljubil nekdanji minister Jure Leben v primeru krive prijave". Dodatna biološka raziskava, ki jo je naročila občina in kaže na prisotnost toksinov v vodah blizu deponije, je po oceni Termita prav tako namenjena povečevanju dvoma med občani.

V Termitu so tudi zanikali očitke predstavnika ljudske iniciative Jurija Kočarja, da so predstavniki podjetja preprečevali sodelovanje zastopnikov ljudske iniciative pri vzorčenju ob izvajanju analize, ki jo je naročilo okoljsko ministrstvo. "Ne zgolj, da so predstavniki iniciative sodelovali pri mestih vzorčenja, okoljsko ministrstvo je na njihovo pobudo še povečalo število vzorčnih mest in doseglo, da so bili vzeti tudi vzorci vode," so zapisali.

Na območju sanacije Termit po lastnih navedbah vgrajuje sanacijske materiale, ki jih izdeluje iz inertnih in nenevarnih odpadkov, za katera ima ustrezna okoljevarstvena dovoljenja. Postopek sprejema odpadkov poteka nadzorovano in v skladu z najvišjimi standardi. Vsaka pošiljka je večkrat preverjena, šele po ustrezni predelavi odpadkov in ponovni analizi pa se material vgradi na sanacijsko območje.