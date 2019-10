Čeprav nas mora za stanje na Antarktiki močno skrbeti, pa lom ledene gore ni sprožil alarma, so dejali strokovnjaki (fotografija je simbolična). Foto: EPA

Ledena gora z imenom D-28, ki jo sestavlja kar 315 milijard ton ledu, se je od ledene police Amery na vzhodu Antarktike ločila 26. septembra. Gre za kos ledu s površino 1.636 kvadratnih kilometrov.

To je prva ledena gora, ki se je od police Amery ločila po letu 1963, raziskovalci pa so že na prelomu tisočletja napovedali, da se bo kos ledu odlomil med letoma 2010 in 2015, saj je običajen pojav, da se od police vsakih 60 do 70 let odlomi velik kos.

Ledena polica Amery je tretja največja na Antarktiki, piše Guardian. Ledene police so velike plavajoče plošče ledu, ki predstavljajo nadaljevanje ledenega pokrova na ravni morske gladine. Praviloma so manjšega obsega in debeline od ledenih pokrovov. Daleč najboljši pogoji za nastanek ledenih polic so prav ob obalah Antarktike, kjer izstopajo tri največje: Rossova, Filchner-Ronnejeva in Ameryjeva.

Nevarnost za ladje

Dejstvo, da se je odlomil tako velik kos ledu, sicer ne bo vplivalo na dvig ravni morja, saj je tudi ledena polica Amery plavala na morju, podobno kot ledena kocka v kozarcu vode, so pojasnili znanstveniki. "Zanimivo pa bo videti, kako bo izguba tako velikega kosa ledu vplivala na tajanje preostanka ledu na polici Amery, spremljali pa bomo tudi hitrost, s katero se bo ledena gora bližala Južni Ameriki," je dejal strokovnjak za ledenike Ben Galton-Fenzi.

Ledena gora, ki jo sestavlja 210 metrov debela plast ledu, bi lahko bila nevarna tudi ladjam, ki plujejo na tem območju. Gora se bo zaradi morskih tokov in vetrov pomikala proti zahodu, čez nekaj let pa bo verjetno razpadla.