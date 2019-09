Analiza vzorcev tal v celjskih vrtcih je pokazala povišane vrednosti cinka, svinca in kadmija. Foto: MMC/Televizija Slovenija

Kot je na predstavitvi sanacije v Celju povedal okoljski minister Simon Zajc, so lani sprejeli odločitev o zamenjavi zemljino pri desetih celjskih vrtcih. Dejal je tudi, da ministrstvo namenja veliko pozornosti življenju v zdravem okolju in napovedal sprejem zakona o varstvu okolja v letu 2020.

Direktorica direktorata za okolje na ministrstvu za okolje in prostor Tanja Bolte je predstavila potek sanacije onesnažene zemljine na igriščih pri celjskih vrtcih. Letos bodo onesnaženo zemljino zamenjali pri celjskih vrtcih Mavrica in Ringa raja, dela pa morajo biti dokončana v 130 dneh od dneva podpisa pogodbe o izvedbi del, ki so ocenjena na skoraj 600.000 evrov.

Izvedba del, ki bo odvisna tudi od vremenskih pogojev, bo potekala takrat, ko otroci niso v vrtcih, je pojasnila.

Nova zemljina mora biti čista, treba je tudi ustrezno poskrbeti za odlaganje onesnažene zemljine. Po besedah Boltejeve bodo ob onesnaženi zemljini pri nekaterih vrtcih zamenjali tudi ograjo. Dodala je, da bodo marca prihodnje leto začeli sanacijo zemljine še pri petih celjskih vrtcih, ki naj bi bila potem končana avgusta. Leta 2021 pa bodo zamenjali zemljino še pri treh vrtcih.

"Kovine v tleh so nevidna grožnja"

Profesorica na ljubljanski biotehniški fakulteti Helena Grčman je pojasnila, da bodo spremljali sanacijo zemljine, opravili bodo tudi kontrolo nove zemljine in kontrolni monitoring.

Dodala je, da so na fakulteti opravili raziskavo onesnaženosti tal pred začetkom sanacije pri omenjenih dveh vrtcih. Pri vrtcu Ringa raja so tako odvzeli 97 vzorcev, pri Mavrici pa 132. Analiza vzorcev je pokazala povišane vrednosti cinka, svinca in kadmija. "Kovine v tleh so nevidna grožnja. Večji del Celja pa stoji na industrijskih odpadkih," je pojasnila Grčmanova.

Izvajalec del bo moral po njenih besedah izvesti odkop zemljine do globine 50 do 60 centimetrov, ponekod tudi do 80 centimetrov, sledila bo rekultivacija igrišč. Celjska občina je že zamenjala zemljino na igrišču vrtca Tončke Čečeve na Hudinji in igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Aljaževem hribu. Zamenjava zemljine pa je bila potrebna, ker so bile na igrišču presežene opozorilne ali kritične vrednosti omenjenih kovin.