V Energetiki Ljubljana so za Slovensko tiskovno agencijo sporočili, da je bil prvi odvoz pepela iz toplarne v Trbovlje opravljen šele v torek popoldne. Na ministrstvu za okolje in prostor so informacijo potrdili in dodali, da je šlo za 60.000 kilogramov elektrofiltrskega pepela.

Do konca oktobra naj bi tja pripeljali do 2.000 ton materiala, za kar naj bi imeli vsa dovoljenja.

Vse tri strani - ministrstvo, HSE in Energetika Ljubljana - zagotavljajo, da gre pri omenjenem pepelu za nenevaren odpadek. "Za odpadek ima podjetje izdelano oceno odpadka s klasifikacijsko številko 10 01 01 - pepel, žlindra in kotlovski prah in je nenevaren - odpadek ne izkazuje nevarnih lastnosti," so zapisali na ministrstvu za okolje. Na HSE-ju so za tiskovno agencijo podobno poudarili, da gre za nenevaren odpadek iz termoproizvodnje, za katerega je bila junija izdelala ocena, iz katere izhaja, da niso presežene mejne vrednosti. Ti odpadki ne vsebujejo nevarnih snovi.

V Energetiki Ljubljana so spomnili, da ljubljanska toplarna za proizvodnjo energije od leta 2002 uporablja rjavi premog z zelo nizko vsebnostjo žvepla in pepela ter od leta 2008 lesno biomaso oz. lesne sekance. Pepel, ki nastaja v procesu pridobivanja energije, oziroma material iz njega se lahko uporablja za nasipni material, v svetovnem merilu je široko uporabljen v gradbeni industriji, so dodali.

V luči krožnega gospodarstva in ponovne uporabe odpadnih materialov bo elektrofiltrski pepel po začasnem skladiščenju in skladno z veljavno zakonodajo predelan v koristen gradbeni material, primeren za zasipe in sanacije degradiranih površin. HSE, po STA

Po navedbah okoljskega ministrstva lahko HSE - Energetska družba Trbovlje zbira določene nenevarne odpadke, tudi pepel, ter jih predhodno skladišči v količini do 3000 ton v zbirnem centru. Nadzor v zbirnem centru bo državni inšpektorat za okolje in prostor opravil v skladu s prioritetami dela, monitoring pa ni predpisan, so dodali.

V HSE so zavrnili navedbe, da bodo iz toplarne sprejeti pepel odlagali. V preteklosti aktivno odlagališče elektrofiltrskega pepela je namreč z odločbo agencije za okolje v celoti zaprto in rekultivirano.

"V luči krožnega gospodarstva in ponovne uporabe odpadnih materialov bo elektrofiltrski pepel po začasnem skladiščenju in skladno z veljavno zakonodajo predelan v koristen gradbeni material, primeren za zasipe in sanacije degradiranih površin," so navedli.

Na okoljskem ministrstvu so pritrdili, da je odlagališče Prapretno zaprto in se pepel na njem ne sme več odlagati. Podjetje HSE - Energetska družba Trbovlje tam izvaja obratovalni monitoring stanja podzemne vode in površinskih voda.

Zadnji pregled inšpekcije za okolje in naravo je bil izveden v sklopu revizije okoljevarstvenih dovoljenj 15. februarja letos. "V sklopu pregleda je bil izveden pregled tudi na odlagališču Prapretno, kjer je bilo ugotovljeno, da ima odlagališče status zaprtega odlagališča in da se na odlagališče ne odlaga nobenih odpadkov več, izvajajo pa se predpisani ukrepi po zaprtju," so povedali na ministrstvu.

Za predelavo odpadkov pa HSE - Energetska družba Trbovlje sama nima okoljevarstvenega dovoljenja. Predelava se na tej lokaciji tudi ne vrši in zato ni predpisan monitoring. V HSE-ju so pojasnili, da bodo oni poskrbeli za začasno skladiščenje v skladu z dovoljenji, medtem ko nadaljnja predelava pepela ne bo potekala pri njih.

V tem trenutku je nam glavno, da ugotovimo, ali ta material takšen, kot mora biti, in če gre res za nenevaren odpadek. In zato smo nemudoma prosili, naj ustavijo dovažanje, dokler sami z analizami ne ugotovijo, ne ugotovimo, če je z materialom vse v redu. Ampak ne, da se samo testira tisto, kar je na papirjih, ampak še vse ostale življenju nevarne snovi, tako kot se je to storilo tudi v Moravčah. Jasna Gabrič, trboveljska županja, za Radio Slovenija

Občino Trbovlje in tamkajšnje občane je ta teden razburila novica, da bo po prepovedi obratovanja naprave za predelavo odpadkov podjetja Termit Energetika Ljubljana pepel iz toplarne namesto v Moravče vozila v Trbovlje.

Kot so zapisali na občini, jih skrbi, da lahko odpadke, ki je v Termitu ne morejo sprejemati, sprejema nekdo drug. Med drugim so zahtevali pojasnilo ministrstva za okolje in prostor, kolikokrat je bil v zadnjih treh letih opravljen nadzor nad odlaganjem materialov na degradiranih površinah HSE - Energetske družbe Trbovlje.

"Zaradi spremenjenih okoliščin, ki jo je povzročila odločba o prepovedi obratovanja naprave za predelavo odpadkov podjetja Termit, smo morali pristopiti k novi rešitvi," so pojasnili v Energetiki Ljubljana. HSE - Energetska družba Trbovlje je bila edina od zbiralcev in predelovalcev odpadkov, ki imajo dovoljenje za prevzem pepela, ki je v postopku javnega naročanja oddala ponudbo. S podjetjem iz Trbovelj je tako Energetika Ljubljana sklenila naročilo za prevzem pepela do konca oktobra letos.

Poslanec Levice Primož Siter je na ministra za okolje in prostor Simona Zajca naslovil vrsto vprašanj in zahteval, da se javnosti jasno pove, kje se bo odlagal in v katerem obratu se bo predeloval pepel iz ljubljanske toplarne, kateri materiali se v obratu trenutno uporabljajo za izdelavo gradbenega materiala, kakšno je trenutno stanje tal na tej lokaciji in zakaj o tem niso obvestili prebivalcev.



V civilni iniciativi Trbovlje so, kot je povedala predsednica Nasta Doberlet Bučalić, stvar pripravljeni raziskati do dna in če bo potrebno, tudi kazensko ovaditi odgovorne.