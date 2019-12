Nakopičena odpadna embalaža. Foto: BoBo

Sklep o izvedbi interventnih ukrepov za komunalno odpadno embalažo in odpadne nagrobne sveče je pred tednom dni sprejel minister za okolje in prostor Simon Zajc. Z ukrepom bo na nekaterih lokacijah ravnanje z odpadki zagotovila država. Sklep opredeljuje 38 takih lokacij.

Kot so pojasnili na ministrstvu, se omenjeni sklep nanaša le na komunalno odpadno embalažo, ki se je nakopičila v letu 2019. V prvem sklopu ukrepov v skladu z interventnim zakonom, sprejetim decembra lani, je država iskala izvajalce, ki bi v njenem imenu poskrbeli za 13.700 ton komunalne odpadne embalaže in 696 ton odpadnih nagrobnih sveč. Te so se pri izvajalcih javnih služb nakopičile v času do sprejetja zakona.

Ministrstvu je uspelo podpisati pogodbe za odvoz okoli 11.952 ton odpadne embalaže v vrednosti 1,57 milijona evrov, so pojasnili na ministrstvu. Vse pogodbe so bile realizirane, kar pomeni, da so izvajalci embalažo tudi odpeljali.

Je pa ministrstvo zaman iskalo izvajalca, ki bi poskrbel za preostali manjši del odpadne embalaže na goriškem, primorsko-notranjskem, obalno-kraškem in gorenjskem delu države ter v delu osrednjeslovenske regije. Prav tako ni prejelo ustreznih ponudb za odpadne nagrobne sveče po vsej državi. Za oba omenjena preostala dela je bilo v petek objavljeno javno naročilo; rok za oddajo ponudb je 27. januar 2020.

Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami, ki ga je državni zbor sprejel decembra lani, sicer velja le do konca letošnjega leta. Z njim je država predvsem želela poskrbeti za odpadno komunalno embalažo in nagrobne sveče, ki so se nakopičile do lanskega leta. Zakon je sicer najvišjo ceno za odvoz odpadne embalaže postavil pri 120 evrih na tono plus davek, za odvoz sveč pa pri 200 evrih na tono.

Vendar zakon določa, da ga je mogoče uporabiti tudi, če minister za okolje po njegovi uveljavitvi s sklepom ugotovi, da so na lokacijah, kjer je predhodno skladiščena ali stalno skladiščena komunalna odpadna embalaža, ali na lokacijah, kjer so predhodno ali začasno skladiščene odpadne nagrobne sveče, znova presežene zmogljivosti skladiščenja v skladu s predpisi in je treba brez odlašanja odvrniti tveganje za onesnaževanje okolja in zdravje ljudi ter poskrbeti za doseganje okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki.

Zakon določa tudi, da se lahko uporabi za izvedbo postopkov, ki so se na podlagi zakona začeli, ne pa tudi končali do prenehanja uporabe njegovih določb.