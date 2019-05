Foto: Reuters

Države so se s spremembo baselske konvencije dogovorile za preglednejšo svetovno trgovino s plastičnim odpadom in boljšo regulacijo.

Pogajanja so trajala 12 dni, sodelovalo je 1400 delegatov, večina pa se je strinjala, da je plastika v oceanih težava epidemičnih razsežnosti.

Pravno zavezujoč okvir za zmanjšanje plastičnih odpadkov v praksi pomeni, da bodo morale države podpisnice nadzirati in slediti na tisočem tipov plastičnih odpadkov zunaj svojih meja.

"Močen signal svetu"

"To pošilja zelo močen politični signal preostalemu svetu, zasebnemu sektorju, trgu potrošnikov, da moramo ukrepati," je dejal Rolph Payet iz okoljskega programa Združenih narodov (UNEP). "Države so se odločile, da storijo nekaj, kar se bo spremenilo v pravo akcijo."

Po jugovzhodni Aziji se cele vasi spreminjajo v smetišča ameriških odpadkov. Foto: AP

Sara Brosche, svetovalka za znanost pri nadzorni skupini IPEN, pa pravi: "Predolgo so razvite države, kot so ZDA in Kanada, izvažale svoje mešane toksične plastične odpadke v razvijajoče se azijske države, češ da jih bodo tam reciklirali. V resnici se velik del teh kontaminiranih mešanih odpadkov ne more reciklirati, zato jih preprosto odvržejo ali sežgejo ali pa pristanejo v oceanih."

Države izvoznice, vključno z ZDA, bodo zdaj morale pridobiti privolitev držav, ki prejemajo kontaminirane, mešane in nereciklažne plastične odpadke. Trenutno lahko ZDA in druge države pošiljajo plastične odpadke nižje kakovosti zasebnim podjetjem v razvijajočih se državah brez privolitve tamkajšnjih vlad.

Po Aziji prave vasi smetišča

Odkar je Kitajska nehala sprejemati odpadke iz ZDA, se plastični odpadki kopičijo v razvijajočih se državah. Svetovna zveza za sežigalne alternative (Gaia), ena od podpornic dogovora, navaja, da so odkrili vasi v Indoneziji, na Tajskem in v Maleziji, ki so se "spremenile v prava smetišča v enem letu".

"Odkrili smo, da se tam nalagajo odpadki iz ZDA, ki se preprosto kopičijo po vaseh, ki so bile svoj čas primarno agrikulturne skupnosti," je povedala predstavnica Gaie Claire Arkin.

V oceanih je trenutno okoli 100 milijonov ton plastike, največ plastičnih steklenic. Po oceni poznavalcev je to korak v pravo smer. Udeleženci pogajanj so se strinjali, da bo za pravi napredek potrebna celovita mednarodna pogodba ali konvencija.