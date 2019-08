V Vuzenici so tudi danes nadaljevali odstranjevanje posledic sobotnega neurja z močnim dežjem. Meteorne vode so namreč skupaj z muljem zalile okoli 30 hiš, poškodovale občinske ceste in druge javne površine, sprožilo se je več plazov.

Med drugim je zalilo prostore pred kratkim obnovljenega vrtca, ki pa jim jih je zaposlenim, gasilcem in drugim prostovoljcem uspelo očistiti in osušiti, tako da se bodo po dveh dneh ureditve varstva v bližnji šoli vrata vrtca v sredo znova odprla. V prihodnje pa bo treba očistiti še okolico vrtca in urediti zasaditve, je povedal Golob.

Vrtec, ki so ga zalile meteorne vode, je očiščen in v sredo odpira vrata, še naprej pa ostaja zaprta železniška proga. Foto: Televizija Slovenija

Pri odpravljanju posledic ujme bo občina po napovedih župana občanom pomagala s sredstvi iz proračuna, za sanacijo javne infrastrukture pa se bo morala zadolžiti, je še dodal župan, ki se je danes glede nadaljnjih ukrepov pri urejanju vodotokov sešel tudi z direktorjem direkcije za vode Tomažem Prohinarjem.

Golob je sicer kritičen tudi do upravljavcev in lastnikov bližnjih gozdov, saj je zadnja ujma v vodotoke in v središče Vuzenice naplavila veliko vejevja, ostankov hlodovine in drugih odpadkov.

Še naprej zaradi sproženih zemeljskih plazov ostaja zaprta koroška železniška proga na odseku Vuhred–Vuzenica. Kot je zapisano na spletni stani Slovenskih železnic, bo proga predvidoma zaprta do 2. septembra. Namesto vlakov je organiziran nadomestni prevoz.