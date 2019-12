Mladi okoljski protestniki so ob končanem plenarnem zasedanju podnebne konference v Madridu dvignili pesti, saj so razočarani nad neodzivnostjo svetovnih delegatov na opozorila znanstvenikov in protestnikov po vsem svetu. Foto: Reuters

Štiri leta po sklenitvi Pariškega podnebnega dogovora je bila glavna naloga letošnje konference držav pogodbenic Okvirne konference ZN-a o podnebnih spremembah (UNFCCC) dokončati knjigo pravil za izvajanje omenjenega dogovora.

Kot poroča portal Euronews, se je konferenca v španski prestolnici končala s skromno deklaracijo in neambicioznim klicem državam. 196 delegatov je sprejelo okvirni dogovor o podnebju, s katerim so države pozvali k sprejetju višjih ciljev za omejitev izpusta toplogrednih plinov in pomoči revnim državam, ki že občutijo podnebne spremembe.

Vendar pa so ključni dogovor o svetovnem trgu ogljika prestavili na podnebno konferenco, ki bo naslednje leto v Glasgowu na Škotskem. Trg ogljika je primerljiv s trgovanjem z emisijami v EU-ju, saj lahko države z manj izpusti prodajajo pravice državam z več izpusta.

Podnebni vrh še vedno brez dogovora

Razočaranje okoljevarstvenih skupin

Okoljevarstvene skupine in aktivisti so obtožili svetovne voditelje najbogatejših držav sveta, da so pokazali malo zanimanja za resne pogovore o podnebnih spremembah oziroma o podnebni krizi.

"Pogovori kažejo, kako neenotni so si svetovni voditelji glede izrednega poziva znanstvenikov in zahtev javnosti na ulici," je dejala podpredsednica za podnebje in gospodarstvo na miselnem vozlišču World Resources Institut Helen Mountford.

"Zadnjih 24 ur 90 odstotkov udeležencev konference sploh ni sodelovalo pri pogovorih," je dejal delegat iz Papua Nove Gvineje Kevin Conrad.

Dvotedensko podnebno konferenco, ki bi se morala končati v petek, so delegati podaljšali za 40 ur, zaradi česar je bila konferenca v Madridu med najdaljšimi v 25 letni zgodovini.

MMC podrobno:

Znanstveniki so izračunali, da bi se morali izpusti emisij zmanjšati za 7,6 odstotka letno, začenši naslednje leto, če bi želeli doseči cilj Pariškega podnebnega dogovora in zvišanje povprečne letne temperature za manj kot dve stopinji Celzija glede na predindustrijsko obdobje oziroma za prizadevanj k 1,5 stopinjam Celzija.

Trenja na podnebni konferenci so izbruhnila med manjšimi državami (ki trdijo, da znova niso bile slišane) in državami v razvoju, ki so med večjimi onesnaževalkami okolja.

Čilski predlog označen za "izdajo"

"Skoraj smo tam. Težko je, zahtevno je, a se bo splačalo," je dejala čilska ministrica za okolje in predsednica COP25 Carolina Schmidt. Foto: Reuters

Predsedujoča država podnebne konference COP25 Čile, ki je zaradi protestov podnebni vrh preselila v Madrid, je sporočila, da so se države poskušale uskladiti predvsem glede dveh težav: kako doseči finančno podporo revnejšim državam, ki so jih prizadele podnebne spremembe, in mednarodnemu trgu ogljika. Glavni kamen spotike 196 delegatov z vsega sveta pa ostaja, v kolikšni meri se bodo države zavezale k izpolnitvi svojih obljub.

Čile je bil zaradi svojega prvotnega predloga na podnebnem vrhu deležen ostrih kritik, saj naj bi bil njegov predlog tako slab, da so ga okoljevarstveniki označili kot "izdajo" Pariškega podnebnega dogovora.

Gospodarstveniki menijo, da bi dovolitev podjetjem in bogatim državam, da vlagajo v ukrepe za zajezitev izpusta emisij v ozračje, kot je zaščita gozdov, v revnejših državah lahko postal ključni ukrep pri zniževanju emisij pod pogojem, da je takšno ravnanje pregledno.