Hlajenje v fontani ob 38 stopinjah Celzija v Kansasu. Foto: AP

Vročinski val se razteza od osrednjih ravnin Kolorada in Kansasa do Velikih jezer na severovzhodu, kjer sta Chicago in Detroit – močno pa ga čutijo tudi na vzhodni obali, predvsem v velemestih Washington, New York in Philadelphia.

Skupno bo vročinski val čutilo 150 milijonov ljudi. "Motne, vroče in vlažne razmere se bodo nadaljevale ob koncu tedna. Bodite pametni in ostanite na hladnem," Američane opozarja državna vremenoslovska agencija (NWS).

Mesto New York je razglasilo izredne razmere in za prebivalce odprlo 500 centrov za hlajenje. "V soboto bo res, res hudo, nadaljevalo se bo do nedelje. Pazite nase," je mesto posvaril newyorški župan Bill de Blasio. Prebivalcem nameravajo pri hlajenju pomagati tudi Detroit in številna druga ameriška mesta.

V Chicagu potolažijo potnike pred vstopom na avtobus. Foto: AP

V Washingtonu se je živo srebro že devet dni zapored povzpelo čez 32 stopinj Celzija. Tudi najnižje temperature naj se ponoči ne bi spustile pod 28 stopinj Celzija, s čimer bi padel dosedanji rekord, navaja Washington Post.

Opozorila pred vročino so izdali tudi v delih vzhodne Kanade, vremenoslovci svarijo, da je zaradi vlage v Montrealu pričakovati občutek kot pri 45 stopinjah Celzija v prihodnjih dveh dneh, poroča BBC.

Junij je bil po vsem svetu najbolj vroč mesec doslej. Povprečna svetovna temperatura je bila 16,4 stopinje Celzija. V vročinskem valu so padali temperaturni rekordi v številnih državah Evrope. V ZDA so rekordno temperaturo ta mesec namerili v zvezni državi Aljaska, v mestu Anchorage so termometri pokazali 32 stopinj Celzija.

Zvezna država New York nad podnebne spremembe

Strokovnjaki vse pogostejše vročinske valove povezujejo s podnebnimi spremembami, v boju proti katerim je v ZDA primat prevzela zvezna država New York. Guverner Andrew Cuomo je v četrtek podpisal zakon, ki velja za najostrejšega v ZDA na tem področju in zahteva, da se v treh desetletjih za 85 odstotkov zmanjšajo izpusti toplogrednih plinov, pri tem pa upošteva raven iz leta 1990. Nalaga tudi uvedbo električnega sistema povsem brez fosilnih goriv do leta 2040.