Letos opravljena analiza tal in vode na deponiji Drtija podjetja Termit v Moravški dolini v izvedbi agencije za okolje je, kot je znano, pokazala nastanek okoljske škode oziroma onesnaženost tal, podzemnih in izcednih vod. Foto: BoBo

Župan občine Moravče Milan Balažic in predstavnik Ljudske iniciative Moravče Jurij Kočar sta o usodi Termita in Moravške doline znova govorila z okoljskim ministrom Simonom Zajcem.

V Moravški dolini je, kot je julija ugotovila agencija za okolje, zaradi delovanja Termita nastala resna okoljska škoda. Zato je moravška delegacija pri Zajcu, s katerim se je tokrat srečala na pobudo premierja Marjana Šarca, ponovila svoje glavne štiri zadeve v zvezi s Termitom in območjem Drtija, je v izjavi za medije po sestanku povedal Balažic.

Moravčani so Zajcu ponovili svoje glavne štiri zahteve - to so sanacija deponije Drtija, trajni odvzem okoljevarstvenega dovoljenja Termitu ali vsaj podaljšanje začasne prepovedi odlaganja nevarnih in strupenih snovi, vodenje postopkov v partnerstvu z vsemi deležniki ter poštena odškodnina za prizadete krajane.

Trimesečna začasna prepoved obdelave odpadkov Termitu poteče 13. oktobra, je povedal Balažic. "Če država ne bo podaljšala prepovedi odvoza odpadkov, bomo 13. oktobra v Moravški dolini zaprli državno cesto in začeli s postopki državljanske nepokorščine," je dejal.



Zaprtja ceste si sicer v občini ne želijo. "Želimo dogovor z ministrstvo in s Termitom, da se upoštevajo naše upravičene zahteve glede očiščenja, sanacije Moravške doline. Če bo treba, pa naj si nihče ne zatiska oči pred tem, da smo v svojih zahtevah trdni in bomo pri njih tudi vztrajali, če bo treba, tudi z državljansko nepokorščino."



V ljudski iniciativi v dobri veri pričakujejo, da bo ministrstvo "zadevo izpeljalo do konca, ne samo za Občino Moravče in njene krajane, ampak za siceršnjo okoljsko politiko v Sloveniji", je povedal Kočar. "Smo pa seveda vsi v pričakovanju 13. oktobra," je dodal.



Termit: prepoved velja do prilagoditve naprave, ne do 13. okotobra

V družbi Termit so zavrnili navedbe župana Balažica, da se jim 13. oktobra izteče trimesečna prepoved delovanje naprave za predelavo odpadkov. Prepoved namreč velja do prilagoditve delovanja naprave do predpisanih mejnih vrednosti ali pravil ravnanja, so zapisali v odzivu na Balažiceve besede.

"Če bi župan in predstavnik LIM dobro preučila odločbo okoljske inšpekcije, bi ugotovila, da v njej ni navedeno, da gre za tri mesečno prepoved, temveč za prepoved do prilagoditve delovanja naprave do predpisanih mejnih vrednosti ali pravil ravnanja. 13. oktobra se torej družbi Termit ne izteče trenutna prepoved delovanja naprave za predelavo odpadkov," so izpostavili.

Odločba inšpekcije za okolje, ki je prepovedala delovanje naprave za predelavo odpadkov, še vedno velja, so zatrdili. "V Termitu se prepovedi držimo, čeprav nam z vsakim dnem nastaja velika gospodarska škoda," so dodali. Na odločitev inšpekcije so se pritožili, ker so prepričani, da so vseskozi ravnali "odgovorno do okolja in da okoljska škoda ni bila povzročena".

Balažic nepooblaščeno vstopil na območje podjetja?

So pa pojasnili tudi svojo plat incidenta, ko so občani po besedah župana Balažica občino obvestili o smradu, ki je prihajal iz območja dejavnosti Termita, in so posredovale službe civilne zaščite. Pojasnili so, da sodelujejo v projektu organizacije EIT Raw Materials, imenovanem BioLeach: Innovative Bio-treatment of Raw Materials.

"Namen projekta je razvoj novega, okolju prijaznega načina obdelave mineralnih surovin, ki v celoti nadomešča snovi, ki so se do sedaj uporabljale pri predelavi mineralnih surovin. Končni cilj projekta je razvoj postopka bio izluževanja, s katerim se bo očistilo pesek do te meje, da bo primeren za uporabo v steklarski industriji," so zapisali.



Moravški župan Milan Balažic. Foto: BoBo

V ta namen je Termit v svojem rudniškem prostoru zgradili tri bazene, v katerih poteka pilotni projekt. Balažic naj bi skupaj s predstavniki ljudske iniciative v rudniški prostor nepooblaščeno vstopil v času, ko so slovaški strokovnjaki iz univerze v Košicah tam izvajali projekt. "Pri tem so tuje strokovnjake legitimirali ter zaslišali, poleg tega pa celotno območje fotografirali, s čimer so ogrozili EU projekt. Nato so, ne da bi sprva obvestili družbo Termit, na območje priklicali še gasilce CZR Domžale, pripadnike Civilne zaščite Moravče, policiste policijske postaje Domžale in mobilni laboratorij Elme," so pojasnili.

Zajc: Vse je odvisno od pravnih postopkov

Minister Zajc je sicer po Kočarjevih besedah povedal, da bo vse odvisno od pravnih postopkov, ki tečejo. Termit se je namreč na ugotovitev Arsa, da je povzročil okoljsko škodo, pritožil. Odločitev o pritožbi naj bi bila sprejeta v približno dveh tednih.

Balažic sicer verjame, da še naprej uživa polno podporo prebivalcev Moravč, prav tako pa si v občini želijo ohraniti delovna mesta v Termitu. "Ne želimo uničiti tega podjetja, želimo pa, da se prestrukturira, ukine okoljsko nevarne programe in deluje v smeri za okolje zdrave proizvodnje," je dejal.

Okoljski minister Simon Zajc čaka na pravne postopke, ki bodo trajali nekaj tednov. Foto: BoBo

Je pa navedel še nedavni incident, ko so občani občino obvestili o smradu, ki prihaja z območja dejavnosti Termita. "Ugotovili smo, da je Termit, ne da bi obvestil lokalno skupnost, začel neki poskus," je povedal Balažic. Obveščeni so bili organi civilne zaščite, prišla je tudi mobilna enota laboratorija Instituta Jožef Stefan in "spet se je odkrilo cel kup nepravilnosti pri tem eksperimentu", je dejal. To je po njegovem še en dokaz nezakonitega delovanja Termita, ki o svojih dejavnostih tudi ne obvešča javnosti.

Letos opravljena analiza tal in vode na deponiji Drtija podjetja Termit v Moravški dolini, nad katero je bdela Agencija RS za okolje (Arso), je pokazala nastanek okoljske škode. Analiza je pokazala onesnaženost tal, podzemnih in izcednih vod.

V podjetju Termit so sicer izsledke analize Arsa zavrnili. Po njihovih ocenah je interpretacija rezultatov nestrokovna. Med drugim je po njihovem sporno, da se je testiranje izvajalo na porušenih oz. zmletih vzorcih materiala, ki ga Termit uporablja za sanacijo peskokopa na Drtiji. Prav tako naj bi Arso v interpretaciji sporno uporabljal mejne vrednosti za tla, medtem ko gre v primeru odvzetih vzorcev dejansko za gradbeni objekt.