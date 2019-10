"Strpnost in razumevanje potrebe šibkejših udeležencev v prometu so ključ do večje varnosti pešcev," opozarja direktorica AVP. Foto: MMC RTV SLO

Pešci so med težje poškodovanimi udeleženci prometnih nesreč. Med 75 lani umrlimi v prometnih nesrečah je bilo 11 pešcev. Devet jih je umrlo v temnejšem delu dneva, večina v naselju. Ker prihaja del leta, ko so dnevi krajši in vidljivost v prometu slabša, so na Agenciji za varnost prometa v sodelovanju s policijo in drugimi partnerji začeli preventivno akcijo za večjo varnost pešcev.

Zato bodo v naslednjih dneh na obnašanje pešcev v prometu in drugih udeležencev do njih še posebej pozorni policisti. "Pešci naj se oblačijo v svetlejša oblačila. Ni namreč samoumevno, da jih vozniki vidijo. Pred vsakim gibom v prometu naj se prepričajo o dogajanju okoli sebe," svetuje vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun.

Terenska akcija bo potekala v 55 slovenskih občinah, razdelili pa bodo 16.000 odsevnih teles. AVP je namreč z opazovanjem ravnanja pešcev v prometu ugotovil, da kar 93 odstotkov pešcev ne uporablja nobenega odsevnega elementa.

Največ pešcev umre ob pravilnem prečkanju prehoda za pešce, zato v. d. direktorice Agencije za varnost prometa Vesna Marinko pešce poziva, naj se najprej prepričajo, ali lahko varno prečkajo cestišče, voznike pa, naj na prehodih odstopijo prednost pešcem.