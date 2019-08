Na prvem mestu ostaja LMŠ, na drugem se ohranja SDS. Foto: BoBo

Največji vladni stranki LMŠ je po precejšnjem padcu od junija do julija podpora znova nekoliko zrasla in je spet sama na prvem mestu. Po 14,6-odstotni podpori v prejšnjem merjenju njena podpora tokrat znaša 16,8 odstotka. Kot je že ves čas od februarja, ji sledi največja parlamentarna stranka SDS, ki je zbrala skoraj enak delež privržencev kot pred mesecem dni, in sicer 14,2 odstotka (julija 14,3 odstotka). Tretji ostaja SD s 7,2-odstotno podporo, kar je 0,6 odstotne točke manj kot pred mesecem dni.

Na četrto mesto se je povzpel NSi, ki bi ga volilo 6,7 odstotka vprašanih (julija 5,3 odstotka). Na petem mestu je zdaj Levica, ki ji je podpora upadla za 1,2 odstotne točke na 6,5 odstotka. Sledijo SNS, ki s 3,3-odstotno podporo ohranja razmeroma stabilen položaj in podporo. Nekoliko pa si je opomogel SMC, za katerega bi glasovalo 2,9 odstotka vprašanih, kar je skoraj dvakrat več kot julija.

Za skoraj odstotno točko več naklonjenosti med anketiranimi je avgusta deležen SLS. Z 1,4 odstotka ji je podpora narasla na 2,3 odstotka. Ponovno pa je padla podpora DeSUS-u, in sicer za dobro odstotno točko na 2,2 odstotka. Se je pa obdržal pred SAB-om, ki beleži 1,8 odstotka podpore, približno toliko kot Dobra država (1,7 odstotka).

V Barometru je delež neopredeljenih nekoliko manjši; 17 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da ne vedo, kako bi volili, 10,9 odstotka ne bi izbralo nobene od strank, 2,4 odstotka jih ni želelo odgovoriti, 0,9 odstotka pa bi jih oddalo prazno glasovnico.

Tokratni Barometer je inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana za časopis Delo izvedel med 31. julijem in 8. avgustom na vzorcu 736 polnoletnih prebivalcev Slovenije.

Kako so bili ocenjeni politiki

Priljubljenost politikov je v primerjavi s prejšnjim mesecem izkazala kar nekaj sprememb, najbolj opazna značilnost avgustovske lestvice pa je, da so vsi, ki so nanjo uvrščeni, dobili nižjo oceno kot julija, razen dveh – bolje sta ocenjena prvaka SDS-a in NSi-ja, Janez Janša in Matej Tonin – in to oba za enak delež. Toninu, ki je v minulem tednu napovedal premik NSi-ja proti sredini, je tako uspel največji skok in se je zavihtel v prvo peterico, na četrto mesto.

Sicer pa vrstni red v vrhu ostaja nespremenjen. Še naprej vodi predsednik republike Borut Pahor, pred premierjem Marjanom Šarcem in evropsko poslanko SD-ja Tanjo Fajon. Še za mesto višje, kot je bil julija, se je povzpel minister za zdravje Aleš Šabeder, ki se je kot peti uvrstil pred tri evropske poslance: Milana Brgleza, Ljudmilo Novak in Romano Tomc.

Na zadnjem mestu vztraja prvak DeSUS-a in obrambni minister Karl Erjavec, Janez Janša pa je prehitel zunanjega ministra in predsednika SMC-ja Mira Cerarja, ki je zdaj predzadnji.

V tednih, ko sta vlada in parlament na dopustu, so bili sodelujoči v anketi bolj kritični do njunega dela kot prejšnji mesec, saj sta si oba prislužila nižji srednji oceni, vlada 2,91, državni zbor pa 2,67.