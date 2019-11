Družinska hiša na Rudniku je po Siolovih trditvah edino vrednejše nepremično premoženje, ki ga ima ljubljanski župan. Foto: BoBo

Da ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću grozi plačilo nekaj več kot 335.000 evrov dodatne dohodnine, je poročal portal Siol. Spomnili so, da Furs takšen ukrep (vpis predzaznamovane hipoteke) običajno uvede, ko namerava posamezniku na podlagi ugotovitev, zbranih v davčnem postopku, odmeriti plačilo dodatnih obveznosti. S tem mu prepreči prodajo ali obremenitev premoženja, še preden bi se davčni postopek končal.

Na Fursu po Siolovih navedbah očitno ocenjujejo, da bo moral Janković po koncu postopka plačati za nekaj več kot 335.000 dodatne dohodnine. Zaradi katerih poslov, uradno ni znano, Janković pa na vprašanja novinarjev Siola ni želel odgovoriti in jih je za vsa pojasnila napotil na službo za odnose z javnostmi ljubljanske občine.

Po informacijah portala se je davčni postopek proti Jankoviću v tej zadevi začel leta 2016. V obdobju pred tem je ljubljanski župan od skupine Electa prejemal večje vsote denarja, s katerimi sta mu sinova vračala kupnino. To sta po navedbah Siola počela tudi v času, ko je imela skupina Electa likvidnostne težave in so drugi upniki zaman čakali na denar. Z denarjem je Janković po poročanju Siola med drugim poplačeval posojila svojega podjetja KLM. O tovrstnih nakazilih so davčni inšpektorji podvomili že precej pred letom 2016, so zapisali na portalu.