Electa inženiring je bila pred dvema letoma prva v skupini Electa Holding, ki je šla v prisilno poravnavo. Lani sta postopka prisilne poravnave stekla še za Electo Naložbe in Electo Holding, krovno družbo v skupini. Foto: BoBo

V javnosti odmeva odpis 29 milijonov evrov dolga družbam Electa Inženiring, Electa Naložbe in Electa Holding, ki so v lasti sinov ljubljanskega župana Damijana in Jureta Jankovića. Poenostavljeni prisilni poravnavi Electe Inženiringa in Electe Naložb sta pravnomočno potrjeni, v primeru Electe Holdinga pa se je prejšnji teden kot upnik pritožilo okrožno sodišče v Ljubljani. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Po poročanju časopisa Finance so bile vse tri Electine poenostavljene prisilne poravnave sprejete s pomočjo prijateljskih upnikov, družb v lasti Jana Beca, ki je v ključni fazi odkupil Hetine terjatve do Elect in s tem prišel do odločilne večine pri izglasovanju postopkov. Finance so poročale tudi, da je okoliščine prisilne poravnave treh Electinih družb pod drobnogled vzela policija.

"Policija v zadevi preverja določene okoliščine in če bo ugotovila razloge za sum storitve kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, bo ustrezno ukrepala," so potrdili na Generalni policijski upravi. Dodali so še, da na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne fizične osebe, zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo odgovarjati.

Medtem spletni portal Siol poroča, da bo Notarska zbornica Slovenije preverila delo notarja Mira Košaka pri omenjeni zadevi. Gre za notarja, ki je delal vse notarske zapise papirjev, povezanih s poenostavljenimi poravnavami treh podjetij Electe.