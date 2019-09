Urednik spletnega portala Požareport Bojan Požar je pred državnozborskimi volitvami prevzel vodenje stranke Lista za Maribor in jo preimenoval v Listo novinarja Bojana Požarja. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Bojan Požar je februarja 2018 sporočil, da vstopa v politiko. A njegovi stranki Lista novinarja Bojana Požarja se na predčasnih državnozborskih volitvah ni izšlo. Dobili so 0,88 odstotka glasov. Zato stranka tudi ni padla pod revizijo Računskega sodišča, prav tako Komisija za preprečevanje korupcije ni preverjala premoženja Bojana Požarja.

Sta pa podjetji Report d.o.o., sicer izbrisano iz sodnega registra marca letos, ter Lanaka Media d.o.o., ki ga vodi Požar, lastnik pa je njegova hčerka, denar v preteklem obdobju prejemali tudi od državnih podjetij.

Kot so nam pisno odgovorili z DARS-a, so s podjetjem Lanaka v zadnjih dveh letih sklenili tri pogodbe za izdelavo oglasnih sporočil za višanje prometne varnosti v skupni vrednosti 38.900,00 evrov. Petrol in Telekom pa v odgovru na kratko, da konkretne višine sredstev zaradi varovanja in spoštovanja poslovnih dogovorov ne razkrivajo.

Na portalu 24ur so objavili pogodbi, ki sta ju 30. januarja lani sklenila Telekom Slovenija in Bojan Požar. Tako je državno podjetje za oglaševanje na spletnem portalu Požareport namenilo 38.400 evrov, za oglaševanje v oddaji VV Faktor pa 25.200 evrov. Leto 2018 pa je seveda leto, ko je Požar kandidiral na državnozborskih volitvah.

Ali je financiranje njegove volilne kampanje potekalo v skladu z zakoni, bo zdaj najverjetneje preučilo Računsko sodišče. Bojan Požar medtem očitane nepravilnosti - tudi na Twitterju- zavrača. "Enačiti oglaševalske prihodke družbe, kjer sem direktor, niti lastnik ne, z mojimi zaslužki je povsem nesmiselno in bizarno," je zapisal.