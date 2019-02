Igor Šoltes je povedal, da bo nosilec samostojne liste, potrebnih 3.000 podpisov volilnih upravičencev pa bo začel zbirati v drugi polovici marca. Foto: BoBo

Čeprav je Igor Šoltes član politične skupine evropskih zelenih, na tokratne evropske volitve odhaja s samostojno listo. Pojasnil je, da podpore niti ni iskal, ker pri volivcih po njegovem mnenju štejeta opravljeno delo in zaupanje.

Pojasnil je, da je razlog tudi v tem, da je pogoj evropskih zelenih za podporo na volitvah jasna povezava z eno od njihovih "hčerinskih" strank na nacionalni ravni.

"Kot sem slišal, je bila vrsta pretendentov za njihovo podporo v Sloveniji dolga, sam pa se vanjo nisem postavil, tudi zato, ker sem prepričan, da formalni politični predznak ne zagotavlja vnaprejšnje podpore volivcev," je nadaljeval Šoltes.

Evropski zeleni so sicer podprli predsednico društva Ekologi brez meja Uršo Zgojznik, nosilko liste Povežimo se, ki je ta teden oznanila svojo kandidaturo.

Tudi leta 2014 je nastopil samostojno

Šoltes je pojasnil, da je tudi na prejšnjih evropskih volitvah leta 2014 nastopil s samostojno listo. Po izvolitvi v Evropski parlament pa se je pridružil poslanski skupini zelenih, nikoli pa ni dejavno sodeloval v politični stranki evropskih zelenih, saj je menil, da to ne bo pomembno vplivalo na učinkovitost njegovega dela v Evropi in Sloveniji. "Hkrati sem s tem ohranil avtonomnost in večjo suverenost pri zagovarjanju svojih stališč," je prepričan poslanec.

Poudaril je, da so njegovi odnosi z evropskimi zelenimi jasni in korektni. "V tem mandatu nas je družilo sodelovanje v okviru poslanske skupine v Evropskem parlamentu in pri posameznih projektih, nazadnje pri vseevropski peticiji za spremembo javnih naročil in izločitvijo hrane iz sistemskih nakupov, ki sem jo javnosti predstavil prejšnji eden."