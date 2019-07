Lenarčič je v četrtek izid glasovanja označil za solidno popotnico za njegovo nadaljnjo pot, premier Marjan Šarec pa kot dobro odločitev za Slovenijo. Foto: BoBo

Za sedanjega veleposlanika pri EU-ju Janeza Lenarčiča je v četrtek glasovalo osem članov Odbora DZ-ja za zadeve Evropske unije, dva sta bila proti. Odbor je nato sprejeto mnenje posredoval vladi, ki se je na dopisni seji seznanila z njim ter sklenila, da Lenarčiča tudi uradno predlaga za slovenskega člana Evropske komisije. Kandidaturo je Vlada nato posredovala v Bruselj, kamor bo predvidoma prispela v ponedeljek.

To je bila sicer prva predstavitev kandidata za člana Evropske komisije v slovenskem parlamentu doslej. Zaslišanje namreč predvideva sprememba zakonodaje iz leta 2015.

Lenarčič je na predstavitvi med drugim napovedal, da bo, če bo postal komisar, nenehno opozarjal na temeljno poslanstvo Evropske komisije, da skrbi za spoštovanje prava Unije, se zavzemal za enakopravno obravnavo evropskih državljanov, za enakopravno obravnavo vseh držav članic, ter za dosledno spoštovanje prava Unije, za utrjevanje vladavine prava in vseh vrednot, ki jih ta ščiti.

Sedanji veleposlanik pri EU-ju je po navedbah vlade izkušen nestrankarski kandidat z dolgoletnimi vrhunskimi referencami s področja mednarodnih in evropskih zadev, ki izpolnjuje vsa zahtevana merila. Podobno je svojo odločitev zanj opredelil tudi premier Marjan Šarec. Če bo predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen Lenarčiča sprejela v svojo ekipo, bo moral konec septembra ali na začetku oktobra prestati še zaslišanje v Evropskem parlamentu.

Janša: Lenarčič ni format za komisarja

Predsednik največje parlamentarne stranke SDS Janez Janša je v pogovoru za Radio Ognjišče dejal, da bi Slovenija Lenarčiča v času prihajajočega predsedovanja svetu EU bolj potrebovala doma. "Da bi bil format za komisarja, člana komisije, kjer je veliko izzivov, se mi pa zdi, da ni. Mogoče bomo pozitivno presenečeni, se pa bojim, da ne bomo," je dejal Janša.

Dodal je, da je njegova kandidatura "logična poteza neambicioznosti slovenske politike doma in navzven". "Iskalo se je nekoga, ki obvlada tehniko, nima pa svojih idej in konceptov. /.../ Mislim, da je Marjan Šarec iskal nekoga, ki ne bo okrepil katerega od koalicijskih partnerjev in hkrati nekoga, ki potem, ko bo postal popularen - po pravilih specifičnega merjenja javnega mnenja v Sloveniji komisarji namreč postanejo popularni - ne bi prišel nazaj in ga ogrozil, ko se bo čez nekaj let ali čez kako leto iskal nov obraz za prihodnje državnozborske volitve," je ocenil Janša.