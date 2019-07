51-letni Janez Lenarčič je trenutno vodja stalnega predstavništva Slovenije pri EU. Univerzitetni diplomirani pravnik je sicer izkušen diplomat, ki je vodil priprave na prvo slovensko predsedovanje EU-ju leta 2008 ter bil svetovalec več premierjev, deloval je tudi v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.V kratkem pisnem odzivu je izpostavil veselje, da ga je vlada potrdila, ter dodal, da bi si sicer želel enotne podpore, "kar bi zelo pomagalo pri naslednjih fazah". Foto: BoBo/Tina Kosec

Vlada je na četrtkovi seji potrdila predlog premierja Marjana Šarca, da veleposlanika pri EU-ju Janeza Lenarčiča predlaga za kandidata za evropskega komisarja iz Slovenije.

Lenarčič je izkušen kandidat z dolgoletnimi vrhunskimi referencami s področja mednarodnih in evropskih zadev, ki izpolnjuje vsa zahtevana merila, je vlada sporočila na Twitterju.

13 glasov za, 3 proti

Lenarčiča je za komisarskega kandidata v sredo predlagal premier Šarec. Do Šarčeve izbire so bili najbolj kritični v SD-ju, kjer so že v sredo napovedali, da ga ne bodo podprli, medtem ko so bile druge koalicijske stranke kritične predvsem do načina izbire. V četrtek zjutraj so se po rednem koalicijskem srečanju pred sejo vlade in odločanjem o Lenarčiču posebej sestali še predsedniki koalicijskih strank. Na glasovanju na vladi je Lenarčič dobil 13 glasov, trije ministri SD-ja so bili proti.

Vlada je kljub negodovanju koalicije potrdila Lenarčiča za kandidata za evropskega komisarja.

Naše mnenje je, da moramo narediti več, da bodo državljani Evrope imeli večje zaupanje v evropske institucije, zato spodbujamo, da se kandidati predstavijo javnosti, temu so namenjene kampanje za evropske volitve. Andreja Katič, ministrica za pravosodje

Katičeva: Lenarčič nima demokratične legalitete

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je pojasnila, da so ministri iz vrst SD-ja glasovali proti, saj obravnavani kandidat "nima demokratične legalitete in se ni predstavil državljanom". Kvalitetam kandidata Lenarčiča sicer ne oporekajo. "Naše mnenje je, da moramo narediti več, da bodo državljani Evrope imeli večje zaupanje v evropske institucije, zato spodbujamo, da se kandidati predstavijo javnosti, temu so namenjene kampanje za evropske volitve," je dejala Katičeva o stališču SD-ja, kjer je bila za komisarsko kandidatko v igri evropska poslanka Tanja Fajon, ki so ji, kot je opozorila pravosodna ministrica, na evropskih volitvah ljudje glede na število preferenčnih glasov izrazili največje zaupanje.

Ko so odnosi v koaliciji zelo napeti, se mi zdi ta predlog smiseln. Matej Tonin, NSi

Janša: Kot dvojni strel v koleno

Na predlog premierja Šarca so se odzvali tudi v opozicijskih SDS in NSi. Prvak SDS-a Janez Janša je na Twitterju odločitev premierja označil za dvojni strel v koleno. Lenarčič je po Janševi oceni sposoben tehnokrat z izkušnjami, ki bi jih Šarec potreboval doma ob vodenju EU-ja, medtem ko je v uniji brez teže. Predsednik NSi-ja Matej Tonin pa je dejal, da je Lenarčič v danih okoliščinah dobra izbira in mu težko očitajo pomanjkljivo strokovno usposobljenost. "Ko so odnosi v koaliciji zelo napeti, se mi zdi ta predlog smiseln," je dodal.

Lenarčič upa, da bo pri delitvi resorjev prevladala strokovnost.