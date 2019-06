Obrambni minister in predsednik DeSUS-a Karl Erjavec se je na Twitterju opravičil za svojo nerodno izjavo o nedeljskem napadu na mariborsko sodnico Danielo Ružič, ko je dejal: "Obsojam vsako nasilje, še zlasti nad ženskami, in to v nočnem času."

Karl Erjavec Foto: BoBo