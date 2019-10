Skupina poslancev, med katerimi sta bila tudi predsednik komisije za nadzor na varnostnimi službami Matej Tonin (NSi) ter podpredsednik Žan Mahnič (SDS), je opravila nadzor na Sovi. Foto: BoBo

Poslanska skupina SDS-a je namreč predlagala, naj parlamentarna komisija obravnava navedbe portala Požareport, da naj bi predsednik vlade Marjan Šarec in njegov državni sekretar za nacionalno varnost Damir Črnčec zlorabila svoj položaj in politični vpliv za ureditev službe nekdanji uradnici občine Kamnik na Sovi, in sicer mimo pogojev in razpisov za delovna mesta v Sovi.



Glede na poročanje Spletnega časopisa je Knovs temu sledil in skupina poslancev, med katerimi sta bila tudi predsednik komisije Matej Tonin (NSi) ter podpredsednik Žan Mahnič (SDS) je že opravila nadzor na Sovi in preverila postopke kadrovanja in s tem povezane morebitne posebne okoliščine pri zaposlitvi dotične uradnice. Dokončni izsledki nadzora še niso znani.



V Sovi so sicer navedbe o Šarčevih pritiskih že v ponedeljek zavrnili kot povsem neresnično in neutemeljeno dezinformacijo. Poudarili so, da so postopki zaposlovanja v agenciji zakoniti in pregledno dokumentirani. Dodali so tudi, da se delovno razmerje v agenciji lahko sklene tudi brez objave oziroma razpisa.