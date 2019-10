Knovs se bo kot zainteresirano delovno telo seznanil tudi s proračunoma za delovanje obveščevalnih in varnostnih služb za prihodnji dve leti. Foto: BoBo

Knovs je kadrovanje v Sovi vzel pod drobnogled po razkritju informacij o zaposlitvi znanke premierja Marjana Šarca na agenciji. Premier je sicer zanikal, da bi pritiskal glede zaposlitve, je pa pooblaščena komisija Knovsa opravila nenapovedan nadzor na agenciji, kjer je preverjala kadrovanje v času njegove vlade.

Vendar je Sova zatem sporočila, da Knovsu ne bo posredovala zahtevanih podatkov glede kadrovanja, saj da je "močno zaskrbljena zaradi varnosti podatkov". Tudi sicer po mnenju Sove komisija nima pristojnosti za tak nadzor.

Takšna interpretacija je razburila zlasti opozicijsko vodstvo komisije. "Knovs ima po zakonu o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb podlago za nadzor nad celotno dejavnostjo obveščevalnih služb, tudi nad kadrovsko politiko in kadrovanjem," je poudaril predsednik Knovsa in poslanec NSi-ja Matej Tonin. Prvak SDS-a Janez Janša pa je zahteval celo odstop direktorja Sove Rajka Kozmelja.

Sova pa medtem Knovsu očita uhajanje informacij. Prav v ponedeljek je agencija državnemu tožilstvu in policiji naznanila "znane in neznane storilce" zaradi suma storitve več kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov. Po opravljenem nadzoru naj bi eden od članov Knovsa medijem izdal tajni podatek, s katerim so se seznanili na Sovi.