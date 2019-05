Foto: BoBo

Zaradi sanacije betonskega vozišča v predoru Jasovnik bo Dars vzpostavil popolno zaporo na odseku štajerske avtoceste med Blagovico in Vranskim proti Mariboru danes ob 21. uri. Zapora bo trajala do nedelje, 19. maja, predvidoma do 16. ure, izkoristili pa jo bodo za izvedbo še drugih vzdrževalnih del na tem odseku.

Na priključku Trojane bosta v tem obdobju zaprta uvoza na avtocesto v obe smeri, proti Ljubljani in proti Mariboru.

Pred izvozom Blagovica je zlasti v soboto pričakovati tudi daljše zastoje, opozarjajo na Darsu, kjer pa dodajajo, da bo to do letošnje jeseni tudi zadnja zapora avtoceste med Vranskim in Blagovico zaradi načrtovanih vzdrževalnih del. Voznikom osebnih vozil svetujejo obvoz skozi Tuhinjsko dolino ali Zasavje.

Na štajerski avtocesti

Na delu odseka štajerske avtoceste med Vranskim in Šentrupertom je poleg tega promet v razdalji približno pet kilometrov urejen po dveh zoženih pasovih v obe smeri zaradi del v sklopu odstranjevanja tamkajšnje cestninske postaje, ki so združena z obnovo približno štirih kilometrov vozišča v obeh smereh. Dela bodo v celoti končana predvidoma v drugi polovici julija letos.

Na vipavski hitri cesti

Prav tako danes ob 21. uri bodo zaradi sanacije objektov ob koncu desetletne garancijske dobe zaprli tudi odsek vipavske hitre ceste med Vipavo in razcepom Nanos proti Ljubljani. Ta zapora bo trajala do ponedeljka, 20. maja, do 5. ure, obvoz za vsa vozila pa bo urejen po vzporedni državni cesti. Do 3. junija se bodo popolne zapore na tem odseku ponovile vsak konec tedna v istem časovnem terminu.

Proti Novi Gorici pa bo predvidoma do začetka junija promet na odseku vipavske hitre ceste med razcepom Nanos in priključkom Vipava urejen večinoma po drugi polovici hitre ceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje. V razdalji sedem kilometrov bodo namreč tam zgradili poskusna polja protivetrne zaščite.

Kaj pa primorska avtocesta

Na primorski avtocesti delavci Darsa odstranjujejo cestninsko postajo Videž, zato promet med Divačo in Črnim Kalom v obe smeri poteka po enem zoženem pasu. Priključek Kozina bo predvidoma do srede, 22. maja, zaprt v obe smeri, obvoz je urejen prek priključkov Kastelec in Divača.

Na Prometnoinformacijskem centru za državne ceste poleg tega opozarjajo, da bo med Uncem in Postojno čez viadukt Ravbarkomanda promet predvidoma še do sredine junija potekal po dveh zoženih pasovih. Na odseku med Razdrtim in Gabrkom pa v obeh smereh potekajo obnovitvena dela, zato ves promet poteka po prehitevalnih pasovih širine 3,5 metra, zaradi česar niso mogoči izredni prevozi večjih dimenzij.

Še dolenjka

Dela potekajo tudi na dolenjski avtocesti, in sicer je zaradi rušenja cestninske postaje Drnovo in obnove vozišča med Dobruško vasjo in Brežicami v dolžini približno osem kilometrov zaprta leva polovica avtoceste. Promet poteka dvosmerno po obnovljeni desni polovici avtoceste.