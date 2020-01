Po spornem klicu je Brane Kralj (levo) izgubil funkcijo generalnega sekretarja LMŠ-ja. Foto: BoBo

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je lani prejela prijavo zaradi zahteve neetičnega oziroma nezakonitega ravnanja v postopku imenovanja direktorja Uradnega lista Republike Slovenije. Kot je razvidno iz sklepnih ugotovitev komisije, je Brane Kralj, ki je imel takrat funkcijo generalnega sekretarja politične stranke, na predsednico nadzornega sveta družbe Uradni list RS Ireno Prijović po telefonu izvajal pritisk.

Po navedbah komisije je Kralj Prijovićevi naročil imenovanje Igorja Šoltesa za direktorja Uradnega lista, želel izvedeti časovnico kadrovskega postopka in kdaj bo seja nadzornega sveta ter zahteval poročanje o kadrovskem postopku pred komunikacijo s Slovenskim državnim holdingom.

Branko Kralj je na razgovoru s komisijo dejal, da je klic opravili samoiniciativno, brez kakršnih koli dogovorov v stranki. Irene Prijović pred telefonskim pogovorom po lastnih trditvah ni poznal. Njegov motiv naj ne bi bilo to, da komur koli omogoči kakšno prednost. Kot so zapisali pri komisiji, ni želel sodelovati pri izvedbi dokaza s pričami in je sejo senata po razgovoru zapustil.

Igor Šoltes je pozneje umaknil svojo kandidaturo, nadzorni svet Uradnega lista pa je za najprimernejšega kandidata direktorja družbe izbral Denisa Stroliga.