Bežigrajski stadion, ki že leta propada. Foto: Žiga Živulović/BoBo

"K sodelovanju me je po mojem odstopu z ministrske funkcije povabil investitor Joc Pečečnik. Projekt z dolgo brado, kakršno ima Bežigrajski športni park, je potreboval človeka, ki bi z znanjem in izkušnjami projekt potisnil naprej. Začeti obnovo Plečnikovega stadiona je moj karierni izziv," je za Delo povedal Leben.

Projekt je prevzel pred tremi meseci. Bdi nad vsemi postopki, Pečečniku pa bo pomagal tudi pri drugih naložbah.

Ministrstvo, ki ga je do odstopa zaradi afere z maketo drugega tira vodil Leben, je eden od ključnih akterjev v dolgoletni sagi tega projekta. Pečečnik si je več let prizadeval dobiti okoljevarstveno soglasje. Trenutno čakajo na integralno gradbeno dovoljenje, v katerem so po novem združena dva postopka, in sicer pridobivanje okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja. Leben upa, da bo pridobivanje tega dovoljenja čim prej končano, še poroča Delo.