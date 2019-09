S tem, da utegnejo zaradi ukinitve dopolnilnega zavarovanja v vodo pasti vladne davčne spremembe, si v Levici ne belijo glave. Pravijo, da gre za vprašanje družbenih prioritet. Foto: BoBo

Besedilo predloga zakona, v skladu s katerim bi dopolnilno zavarovanje prenesli na obvezno, manjkajoči denar pa zbrali z dvigom prispevnih stopenj za zaposlene, samozaposlene, podjetja in z obdavčitvijo dividend, najemnin in obresti, je po trditvah Levice usklajeno. Poslanec Matej T. Vatovec je po usklajevanju koalicije in Levice dejal, da so zaprli vse člene zakona in torej uskladili način prenosa dodatnega v obvezno zavarovanje.

Vatovec je bil po usklajevanjih precej zadovoljen in je ocenil, da so zadnja usklajevanja "dokaj plodna", zato upa, da bo zakon v naslednjem tednu vložen s široko podporo. Ostaja pa odprto vprašanje finančne konstrukcije, ki ga bodo usklajevali do petka, ko bo zadnji sestanek, povezan s finančnimi učinki. "In pričakujem, da ga bomo zaprli tako hitro, kot smo vsebinske člene," je dejal Vatovec. O tem, kje so razlike med izračuni, ni želel govoriti, omenil je le DDV. Po poročanju novinarke Radia Slovenija Nataše Mulec je primanjkljaj, ki bi nastal z ukinitvijo zdravstvenega zavarovanja, ocenjen na 138 milijonov evrov.

Sprejetje zakona ostaja pogoj Levice za podporo proračunu

Vatovec se je po usklajevanjih dotaknil tudi dohodninskih sprememb, ki so trčile ob spreminjanje koncepta zdravstvenega zavarovanja. Po poslančevih besedah je finančni učinek obeh zakonov približno enak – "po eni strani ukinjamo položnice, ki bremenijo vse enako, vladna dohodninska lestvica pa bi tistim, ki imajo večje plače, omogočila, da dobijo več". "Gre za vprašanje družbene prioritete," je dejal poslanec.

Levica bo zakon o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja v parlamentarni postopek vložila 25. septembra. Sprejetje zakona do konca leta pa ostaja pogoj Levice za podporo proračunoma za prihodnji dve leti.