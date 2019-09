Ob napovedih nižje gospodarske rasti in ker se zdravstvena reforma zamika, bo treba tudi v zdravstvu že prihodnje leto začeti varčevati, ugotavljajo v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Letos bo imel ZZZS okoli 40 milijonov evrov več prihodkov, kot so jih načrtovali v finančnem načrtu. A pričakujejo, da jim vlada ne bo dovolila porabe teh sredstev že v tem letu. Zato bodo nekatere letos opravljene storitve lahko plačali šele v prihodnjem letu, so povedali za STA.

Umar je gospodarsko napoved znižal za to in prihodnje leto, vlada pa je že sprejela sklep, da začne varčevati na ravni ministrstev. Na finančnem ministrstvu pravijo, da "znižanje, kot ga je predlagala vlada za ministrstva, neposredno ne vpliva na ZZZS, daje pa jasno sporočilo o resnosti tveganj prehitre porabe javnih sredstev".