Levica predlaga, da bi bili starši prvošolcev na prvi šolski dan upravičeni do plačane odsotnosti z dela.

Vrhovno sodišče je, kot so spomnili v Levici, oktobra 2018 odločilo, da so javni uslužbenci na prvi šolski dan svojega otroka prvošolca upravičeni do dneva plačane odsotnosti z dela. To pomeni, da danes to zakonsko pravico lahko uveljavljajo le starši, ki so zaposleni v javnem sektorju, in le nekateri starši, zaposleni v zasebnem sektorju. "Drugi zaposleni starši zunaj javnega sektorja so medtem prepuščeni internim dogovorom z delodajalcem," so dodali.

Neenak položaj zaposlenih staršev prvošolčkov je po mnenju Levice sporen tudi z vidika otrokovih pravic. Konvencija o otrokovih pravicah v drugem členu zavezuje države pogodbenice k spoštovanju otrokovih pravic brez kakršnega koli razlikovanja; med drugim ne glede na kakršen koli drug položaj ali okoliščino otrokovih staršev, so poudarili.

"Vsi zaposleni starši pravice do spremstva prvošolčka na dan vstopa v šolo ne morejo uveljaviti, za kar ni opravičljivega razloga. Zato smo danes vložili zakon, s katerim bomo to krivico odpravili in vsem zaposlenim staršem – ne glede na to, ali so zaposleni v zasebnem ali javnem sektorju – omogočili pravico do dneva plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolcev v šolo na prvi šolski dan," je dejal vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec.

S spremembo zakona v Levici predlagajo univerzalizacijo pravice do dodatnega dneva plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka za vse delavce in s tem razširitev pravice do dodatnega dneva dopusta za vse starše, ki spremljajo svojega otroka v šolo na prvi šolski dan – ne glede na to, ali so zaposleni v javnem ali zasebnem sektorju.