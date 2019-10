Luka Mesec je prepričan, da so imeli tisti, ki so odstavili upravo Petrola, politično podporo v Slovenskem državnem holdingu (SDH) in vladi. Foto: BoBo/Borut Živulović

"Konflikt ne nastaja zaradi nas, ampak zaradi tega, ker se vlada ne drži dogovorov. Kar se tiče dodatka za delovno aktivnost, so v svojo koalicijsko pogodbo pred enim letom zapisali, da ga bodo zvišali, zdaj ga ukinjajo. Vlado resno odnaša v desno. Absolutno računamo na veto državnega sveta," je v pogovoru z voditeljico Tanjo Starič kot primer navedel Mesec.

Katera je tista točka, ko se bo Levica odločila za to, da prekine oziroma ne podaljša sporazuma s koalicijo? "To je vprašanje za 6. novembra, ko bo na odboru za finance in odboru za zdravstvo obravnavan naš predlog ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Takrat bo imela vlada še priložnost, da svoj kurs obrne in da pokaže, da želi delati v dobro vseh in ne samo peščice."

Na podvprašanje, ali to pomeni, da je v primeru, da ne dobijo podpore njihovemu predlogu, sodelovanja konec, je odgovoril pritrdilno.

Mesec je komentiral tudi četrtkov "sporazumni odstop" celotne uprave Petrola na čelu z menedžerjem leta 2019 Tomažem Berločnikom: "Mi se zavzemamo za državno lastništvo, ampak predvsem za transparentno upravljanje tega, kjer bi morali imeti svoj glas tudi zaposleni. Potem bi bila tudi javnost bolje obveščena o tem, kaj se dogaja v zakulisju. Težava je, da se je vlada začela posluževati prijemov stare politike. Prepričan sem, da so tisti, ki so odstavili upravo Petrola ob takih poslovnih rezultatih, za to imeli politično podporo v Slovenskem državnem holdingu (SDH) in vladi. Kdo jih je podpiral in s kakšnimi razlogi, pa bo pokazal čas."

Celoten pogovor si lahko ogledate v spodnjem videu!