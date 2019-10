Foto: MMC RTV SLO

Kaj se dogaja v Petrolu in kaj o tem (ne) ve predsednik vlade?

Predstavnik SDS-a Žan Mahnič vidi povezavo s širšim političnogospodarskim dogajanjem. "Časovnica še kako sovpada," je izjavil. Najprej so za finančno direktorico Acroni Jesenice nastavile Nado Drobne Popovič, potem je šel premier Marjan Šarec v Moskvo in "očitno dobil neko navodilo, kaj narediti s Petrolom", in potem je Drobne Popovičeva menjala upravo Petrola. Po Mahničevem mnenju je očitno, da gre za poskus prodaje.

Trditvam premierja, da o tem ne ve nič, Mahnič ne verjame. Tudi zato, ker dobi vsak dan na mizo poročilo obveščevalne agencije, in zato, ker bi moral biti kot predsednik vlade obveščen o dogajanju v enem najpomembnejših slovenskih podjetij.

"Morda je to 'win-win' situacija za premierja. Najprej odnese upravo, potem krivdno razreši nadzorni svet in potem premier s svojo stranko LMŠ nastavil svoje," je komentiral predstavnik SDS-a.

Tudi za poslanca NSi-ja Jožefa Horvata je položaj resen. "Prav zaradi tega smo v NSi-ju podali zahtevo za sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ," je pojasnil. Imena Petrol sicer niso nikjer omenili, temveč so jo zastavili kot problematiko korporativnega upravljanja državnih podjetij. Horvat je poudaril, da so državljani nosilci lastninske pravice teh podjetij, tako je tudi pri Petrolu. Šarčeve izjave je zato doživel kot nespoštljiv odnos do nosilcev lastninske pravice. "Moral bi dati zelo jasno sporočilo, ne pa da krmi nas državljane z nekimi krofi. In lahko logično sklepam, da mi zdaj de facto nimamo več predsednika vlade."

"Jaz mislim, da gre tukaj za prerivanje političnih strank, ki so nastavile svoje ljudi. V prvi vrsti so to nekdanji komunisti, se pravi SD, potem Cerarjeva stranka nekega centra. Dejstvo je, da Šarec nima svojih ljudi tam noter," je komentiral Jelinčič.

Ocenil je, da se vse vrti okoli denarja in da je v igri kar nekaj držav, med drugim Rusija, Italija in Hrvaška. Izrazil je prepričanje, da premier pač ne more vsega vedeti, ter upanje, da Sova vse to raziskuje.

