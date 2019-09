V torek naj bi se pridružena vladna partnerica Levica srečala s finančnim ministrom Andrejem Bertoncljem, a na sestanek sta prišli državni sekretarki in ne minister. Foto: BoBo/Borut Živulović

V četrtek bo vlada odločala o predlogu proračunov za prihodnji dve leti.

Mesec je poudaril, da je pomembno, da se zakon o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja sprejme do konca leta. "Ne zahtevamo nič več od tega, kot da se dogovora, ki smo ga podpisali marca, držimo. Že tretji teden potekajo intenzivni pogovori in usklajevanja, smo zelo blizu dogovora," je povedal v pogovoru z Igorjem E. Bergantom.

"Levica je vlado v prvem letu podprla in razlogi za to so bili precej jasni. Zdelo se je, da smo po več kot desetletju končno dobili vlado, ki je socialno usmerjena. Težava, ki je nastala letos, je, da se je vlada začela obnašati drugače. Dogovor med nami in njimi ignorira, zato smo se v stranki, potem ko je bil po prvi polovici leta realiziran le en projekt od 13 dogovorjenih, odločili, da pripravimo zakon o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju in da z njim pogojujemo našo nadaljnjo podporo tej vladi," je še razložil.

V ponedeljek je v intervjuju na TV Slovenija premier Marjan Šarec dejal, da pričakuje, da bo Levica ostala zunajkoalicijska vladna partnerica. O ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je izjavil, da "projekt ni pokopan in da se z njim vsi strinjajo." Mesec je njegove besede komentiral takole: "Veseli me, da je premier ocenil, da se s tem predlogom v vladnih vrstah strinjajo. Enako kot on seveda tudi mi računamo, da bomo sodelovali tudi v prihodnje."

Kako sicer ocenjuje prvo leto delovanja Šarčeve vlade? "Začetki so bili zelo obetavni: od minimalne plače, dogovora s sindikati, zvišanja socialne pomoči, odpovedana je bila nabava oklepnikov za 400 milijonov evrov in tako naprej. Sprejet je bil dogovor, ki je obetal, da se bo politika v tem smislu tudi letos nadaljevala: na stanovanjskem področju, pri prekarnosti, davčni reformi in ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja."

Mesec je še dodal, da Levico, kar se tiče proračuna, predvsem moti trenutno napovedana davčna reforma, ki gre v popolnoma nasprotno smer od tega, o čemer so govorili. "Ne bomo se, denimo, pogovarjali o tem, da bi več denarja namenili za pokojnine," je sklenil.