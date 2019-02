Po propadlem nakupu oklepnikov 8x8 Patria, se je tokrat zapletlo pri poskusu nabave novih oklepnikov Boxer. Foto: BoBo

Z odpovedjo predvidene nabave oklepnikov je tudi zamaknjena časovnica vzpostavitve srednjih bojnih bataljonskih skupin, ki naj bi bila končana sredi prihodnjega desetletja.

Obrambni minister Karl Erjavec je sicer povedal, da tudi če bi pogodbo podpisali in bi bila taktična študija izdelana, ne bi zmogli zagotoviti vseh potrebnih sredstev za srednjo bataljonsko skupino, ker so dobavni roki tako dolgi. Tako se bo časovnica najbrž zavlekla za nekaj let, morda tudi v tretje desetletje tega stoletja.

Zaradi ponovnega zamika časovnice modernizacije slovenske vojske nekateri nekdanji poveljniki Slovenske vojske opozarjajo, da se je celoten projekt vzpostavitve srednjih bataljonskih bojnih skupin spet znašel na začetku ali še celo na slabšem.

"Do katere faze je prišel postopek, ne vem. Čudno je le, da je prejšnja vlada najavila, da se bo začel nakup v letošnjem letu, zdajšnja vlada pa ga odlaga. Celotna časovnica projekta se je s tem porušila in jo je treba vzpostaviti na novo," je o odločitvi vlade za MMC dejal nekdanji načelnik generalštaba in predsednik zveze častnikov generalmajor Alojz Šteiner.

"Ali so bile pred tem narejene vse ustrezne študije, težko sodim. Verjamem, da je samo to lahko razlog, da se je vlada odločila, da ne porabi tistih sredstev, ki so bila predvidena za nabavo bojnih sistemov v letu 2019," je dodal.

Ponovni zaplet z nakupom oklepnikov je nov udarec za Slovensko vojsko. "To pomeni, da z izgradnjo zmogljivosti ne mislimo resno. To se vleče že osem let. Država kaže, da za vojsko ne more zagotoviti finančnih, kadrovskih in materialnih virov, ki so potrebni za razvoj Slovenske vojske. Na ta način navzven kažemo, da s tem državotvornim sistemom ne mislimo resno," je kritičen Šteiner.

Za nekdanjega pomočnika načelnika generalštaba, upokojenega kontraadmirala Renata Petriča pa tokratna odločitev vlade ni presenetljiva, ker so pač v medije v preteklih mesecih uhajale informacije o prekinitvi nakupa oklepnikov. Vseeno pa je Petrič presenečen nad razlogi. "Če razlogi držijo in verjamemo ministru Erjavcu, da so razlogi, ki jih je navedel, resnični, je zadeva tragična, če ne kar grozljiva," je dejal.

Najbolj presenetljive so po njegovih besedah napake, ki si jih je privoščila bivša ministrica za obrambo, sedanja pravosodna ministrica Andreja Katič, ki je pri pripravi nakupa oklepnikov Boxer prezrla, da je taktična študija za vzpostavitev srednje bojne skupine zastarela, iz leta 2005, in da bi bilo predvideno financiranje nakupa oklepnikov celo nezakonito, kot je pojasnil minister Erjavec.

"Po dveh letih nasprotovanja nam je končno uspelo prepričati Vlado RS o nesmiselnosti nakupa oklepnikov 8x8. Uspelo nam je dvoje. 350 milijonov smo rešili pred zvezo Nato. Hkrati smo zagotovili, da se ta denar preusmeri v blaginjo in v razvoj ‒ zdravstvo, šolstvo in znanost,"

Poslanec Levice Miha Kordiš o tem, kako je njegovi stranki uspelo preprečiti nakup novih oklepnikov 8x8.

Glede na dejstvo, kako je neslavno propadel projekt nabave oklepnikov Patria, bi morala biti nabava novih oklepnikov neoporečna. "Že pri nabavi oklepnikov Patria, ki je klavrno končala, nihče ni odgovarjal, ker je to državo prikrajšal za obrambno sposobnost, ki bi jo Slovenija dobila, če bi se oklepniki Patria ustrezno kupili in dali v uporabo. To se ponovno dogaja. Modernizacijo slovenske vojske smo odložili za nedoločen čas, nihče pa se ne vpraša, da bo obrambna sposobnost naše države še naprej klavrna ali še celo bolj klavrna," je za MMC povedal Petrič.

"Upam, da je glavni razlog, da na ministrstvu pripravljajo belo knjigo o obrambi, ki bo povedala, kakšno vojsko in obrambo si lahko država privošči v naslednjih desetletjih," je dodal.