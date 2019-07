Trojico so po razsodbi odpeljali v zapor. Foto: Reuters

Po 11 tednih sojenja je protiteroristično sodišče v mestu Sale obsodilo moške na smrtno kazen, čeprav so v državi najstrožjo kazen de facto prenehali izvajati leta 1993. S tem je sodišče ugodilo predlogu tožilstva, ki je zahtevalo najvišjo možno kazen za trojico.

Ti so priznali priznali umora in podporo IS-ju, čeprav skrajneži nikoli niso prevzeli odgovornosti za umora. Domnevni vodja skupine 25-letni Abdessamad Ejjoud, ki je po poročanju BBC-ja predtem odslužil zaporno kazen, ker se je skušal pridružiti IS-ju v Siriji, potem pa so ga leta 2015 izpustili, je na eni od obravnav priznal, da je obglavil eno od turistk, 27-letni Younes Ouaziyad je priznal, da je ubil drugo turistko, 33-letni Rachid Affati pa je umore snemal s svojim telefonom. Tožilstvo je označilo moške za krvoželjne pošasti in opozorilo, da so na eni od žensk našli 23 poškodb, na drugi pa sedem.

V primeru sodijo še 21 obtožencev, za katere tožilstvo zahteva od 15 let do dosmrtno zaporno kazen.

24-letna Louisa Vesterager Jespersen iz Danske in 28-letna Maren Ueland iz Norveške sta decembra lani taborili v maroškem visokogorju Visoki Atlas. Sostanovalki v kampusu norveške univerze Bo sta se usposabljali za turistični vodnici. Njuni obglavljeni trupli so 17. decembra našli v šotoru na neobljudenem območju blizu maroškega najvišjega vrha. Foto: EPA

28-letna Norvežanka Maren Ueland in 24-letna Danka Louise Vesterager Jespersen sta v začetku decembra lani pripotovali na enomesečno popotovanje po Maroku. Njuni trupli so sredi decembra našli na odročnem goratem območju deset kilometrov od turistične vasi Imlil v Visokem Atlasu, izhodiščne točke za vzpon na najvišji severnoafriški vrh, 4167 metrov visoki Toubkal. Posnetek krutega umora so storilci objavili na svetovnem spletu.

"Najbolj pravično bi bilo, da bi te zveri dobile smrtno kazen, ki si jo zaslužijo," je v pismu, ki so ga pretekli teden prebrali na sojenju, zapisala mama ene od deklet Helle Petersen.