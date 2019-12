Seja se bo začela ob 9. uri. Prenos bo na 3. programu TV Slovenija in v tem članku. Foto: Radio Koper/DZ

Redna decembrska seja do zdaj: Ponedeljek.

Predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih med drugim izboljšuje položaj družin, kjer je mati ob rojstvu otroka nezaposlena, in položaj študentskih družin, piše Slovenska tiskovna agencija. Pristojni odbor DZ-ja je k predlogu sprejel nekaj opozicijskih dopolnil, ki finančni položaj družin še izboljšujejo. A je njihova usoda še negotova.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namreč opozorilo, da bi bilo za njihovo uresničitev potrebnih 13,5 milijona evrov, ki jih v proračunu ni. Tako je koalicija za sejo DZ-ja pripravila dopolnila, s katerimi popravlja opozicijske predloge, pri nekaterih pa ponuja kompromis.

Odbor je denimo sprejel dopolnilo Levice, da višja nadomestila in starševski dodatek ne bodo veljali šele za starše otrok, rojenih po 1. januarju 2022, ampak že za starše otrok, rojenih po 1. januarju 2020. Koalicija pa z dopolnilom predlaga, da omenjeni dvig sredstev velja za vlagatelje otrok, rojenih po 1. januarju 2021, piše STA.

Dodaten dan za spremstvo prvošolcev?

Prvi šolski dan. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Na poslanskih mizah bo tudi predlog Levice za dopolnitev zakona o delovnih razmerjih, s katero bi vsem zaposlenim staršem zagotovili pravico do dodatnega prostega dne ob spremstvu otroka v šolo na prvi šolski dan, poroča novinarka Radia Slovenija Urška Valjavec.

Z zakonom bi se izenačile pravice staršev v zasebnem in javnem sektorju. Poslanci menijo, da gospodarstvu s tem ne bi povzročili večjih težav. Vlada predloga ne podpira, ministrstvo za delo opozarja, da sprememba zakona ni bila usklajena s socialnimi partnerji.

Delodajalci pravijo, da so delavcem to omogočili že zdaj, moti pa jih, da je šla zakonska novela spet mimo socialnih partnerjev. Zakonodaja določa dodaten dan dopusta za vse starše, ki imajo otroke, stare do 15 let. Tu je še možnost, da delavec izkoristi dan dopusta kadar koli v letu, po svoji odločitvi, brez soglasja delodajalca. In predstavnik malih delodajalcev Igor Antauer predlog spremembe zakona ocenjujejo kot populističen. "Vsi sicer vemo, da je to izjemno pomemben dan za otroka in starša. Pa vendar je treba razumeti, da je dan dopusta strošek za delodajalca. Naj me nekdo ne razume narobe, otroci niso strošek. Vendar pa je treba le ugotoviti, da je ta zadeva že upoštevana v dveh zakonskih določbah."

Prvi poseg v ZDR-ju brez soglasja socialnih partnerjev?

Delodajalci, ki razumejo pomen zadovoljnega delavca, že zdaj brez težav omogočijo dodaten dopust prvega septembra ‒ in zato zdaj sploh ne gre za ta dodatni prosti dan, temveč za poseg v zakon, ki nikoli do zdaj ni bil spremenjen brez soglasja socialnih partnerjev, pravi sekretar združenja delodajalec Jože Smole. "Gre za to, da se je odprla Pandorina skrinjica, kako priti do sprememb zakona o delovnih razmerjih brez socialnih partnerjev."

Sindikati vsebinskih zadržkov nimajo, se pa z delodajalci strinjajo glede socialnega dialoga. Jakob Počivalšek, Pergam pravi: "Vsi deležniki bi morali tukaj vendarle spoštovati tudi socialni dialog in je s tega vidika v bistvu škoda, da DZ ni počakal z nadaljnjo obravnavno na obravnavno na Ekonomsko-socialnem svetu."

Spoštovanje socialnega dialoga so že ignorirali člani odbora za delo, ki so soglasno potrdili spremembe. Ali ga bodo ignorirali tudi drugi poslanci, bo znano jutri, ko bodo o zakonu tudi glasovali, še poroča Radio Slovenija.

Drugo na dnevnem redu

Po pisanju Slovenske tiskovne agencije predlog novele zakona o orožju med drugim ureja spremembe kategorizacije orožja in določa obveznost upravnih enot, da za imetnike orožnih listin po uradni dolžnosti preverijo izpolnjevanje določenih pogojev, kot sta zadržek javnega reda in zanesljivost.

Na dnevnem redu pa je tudi predlog priporočila vladi za takojšnje prenehanje sodelovanja Slovenije v vojni v Afganistanu.