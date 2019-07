Foto: Reuters

Ruski odbor za preiskave je še poudaril, da bodo preiskovali nasilje nad policisti in drugimi uradnimi osebami, preiskava pa ne bo osredotočena samo na organizatorje protestov, ampak tudi na protestnike same.

Odzval se je tudi moskovski župan Sergej Sobjanin, ki je ocenil, da so protestniki na nedovoljenem shodu v središču Moskve ob koncu tedna prisilili policijo, da je uporabila silo proti njim.

Protestniki so "blokirali ceste in napadali policiste. Preprosto prisili so policijo, da je uporabila silo," je dejal moskovski župan. Ravnanje policije je Sobjanin označil kot "v celoti ustrezno."

Po uradnih navedbah so ruske oblasti med sobotnimi protesti prijele več kot 1000 od skupno 3500 protestnikov. Po navedbah nevladnih organizacij skoraj 1400. Preiskovalni zapor so ruske oblasti odredile za 61 oseb, več kot 160 so jim naložile globo.

Komisija določene kandidate zavrnila

Sobotne proteste v Moskvi so pripravili šest tednov pred volitvami v moskovski mestni svet, z njimi pa so želeli doseči, da bi dovolili sodelovanje na volitvah tudi določenim neodvisnim in opozicijskim kandidatom, ki jih je volilna komisija izločila.

Moskovske volilne oblasti na kandidatno listo za volitve 8. septembra namreč niso uvrstile 57 kandidatov, med drugim tudi priljubljenih opozicijskih politikov, kot so Ilja Jašin, Ljubov Sobol in Dmitrij Gudkov. Komisija je postavila več pogojev za njihovo kandidaturo. Med drugim je moral vsak zbrati 5000 glasov podpore.