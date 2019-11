Odbor za finance je odobril povečanje izdatkov v proračunu za prihodnje leto. Foto: BoBo

Proračun za leto 2020 je najvišji doslej: odhodki so določeni v višini 10,358 milijarde evrov, v državno blagajno pa naj bi se steklo 10,773 milijarde evrov. Proračunski presežek bo tako znašal 415 milijonov evrov.

Še višje so številke v predlogu proračuna za leto 2021, ki ga ima odbor za finance prav tako na dnevnem redu današnje seje. Odhodki se bodo povzpeli na 10,450 milijarde evrov, ob 11,111 milijarde evrov pričakovanih prihodkov pa naj bi presežek dosegel 656,6 milijona evrov.

Vlada je predlog proračunov za prihodnji dve leti pripravila ob zavedanju umirjanja gospodarske rasti, med prioritetami pa izpostavila zdravstvo, znanost, gospodarstvo in varnost. V danes obravnavani dopolnjeni predlog je vključila tudi posledice oktobra sprejetih davčnih sprememb, ki bodo znižale prilive od dohodnine, a po pričakovanjih finančnega ministra Andreja Bertonclja povečale potrošnjo.

Opozicija: Vlada je marsikaj prezrla

Pri pripravi proračunov je vlada po mnenju poslancev opozicije marsikatero področje prezrla. Poslanske skupine SDS, SNS, Levice in NSi so tako k predlogu obeh proračunov vložile več kot 120 dopolnil, od katerih so bila med tistimi za leto 2020 zadostne podpore deležna tri.

Člani odbora so podprli dopolnili SDS in Levice, s katerima se Direkciji RS za infrastrukturo namenja dodatnih skupaj 90 milijonov evrov, porabila pa naj bi jih za nadgradnjo železniške proge Ljubljana - Jesenice. Dela bi bilo najbolje opraviti konec leta 2020 oz. v začetku leta 2021, v času nadgradnje obstoječe cevi železniškega predora Karavanke, je predlagal Boris Doblekar (SDS).

Denar za južno Blejsko obvoznico?

V NSi bi direkciji za infrastrukturo dali še 25,8 milijona evrov, da bi se lahko začela gradnja južne blejske obvoznice, ki so jo na četrtkovi novinarski konferenci enotno zahtevali domačini iz Bohinja in Bleda. Vendar to dopolnilo ni dobilo dovolj glasov. Franc Kramar (SAB) je sicer dejal, da manjka še 30 odstotkov zemljišč, gradnja prve faze pa da se bo po zagotovilih ministrice začela leta 2021.

S tretjim dopolnilom, ki so ga pripravili poslanci SNS, pa so se strinjali, da ministrstvo za kulturo dobi dodaten milijon evrov in ga nameni za rekonstrukcijo strehe Žičke Kartuzije, ki ima od lani status kulturnega spomenika državnega pomena.

Odbro tudi o proračunu za 2021

Odbor za finance se bo v nadaljevanju seje opredelil še do dopolnil k predlogu proračuna za leto 2021, na dnevnem redu pa ima še predlog zakona o izvrševanju proračunov, ki daje vladi pooblastila glede možnosti upravljanja z državnim proračunom in zadolževanjem ter ureja namenske prihodke in odhodke proračuna.

Prav tako ima na dnevnem redu predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin. Ta prinaša zmanjšanje stroškov za plače javnih uslužbencev in določa izredno uskladitev pokojnin v decembru 2020.