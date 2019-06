Kaj bo morebitna zamrznitev evropskega denarja pomenila za projekte, ki čakajo na povračila iz Bruslja? Foto: BoBo

Tokrat naj bi bil vzrok slabo delujoč informacijski sistem oziroma nezadovoljstvo Evropske komisije nad ponavljajočimi se težavami z njegovim delovanjem.



Po informacijah Radia Slovenija je na Evropski komisiji v podpisni proceduri pismo, s katerim Bruselj zaustavlja izplačilo sredstev za evropske projekte v Sloveniji do odprave napak v informacijskem sistemu in za to naši državi daje okrog dva meseca časa.



Neuradno se o odpošiljanju tega pisma v Ljubljano govori vse od lanske jeseni. Že avgusta je namreč urad za nadzor proračuna, ki je revizijski organ Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, podal negativno oceno na delovanje informacijskega sistema te službe s kratico eMA.



Informacijski sistem je preglavice povzročal zlasti pod prejšnjo ministrico Alenko Smerkolj, ki je vmes zamenjala njegovega vzdrževalca. Pa tudi v zadnjem poročilu Službe za razvoj pod vodstvom Iztoka Puriča najdemo priznanje, da so z njim velike težave.



Zato je grožnja Evropske komisije, da do ureditve razmer zamrzne evropsko sofinanciranje projektov, prisotno že dlje časa, konec aprila je to v parlamentu priznal tudi pristojni minister Iztok Purič. "Lahko pričakujemo tudi kakšne bolj resne ukrepe s strani Evropske komisije, kar v najslabšem primeru pomeni začasno ustavitev izplačil sredstev," je opozoril.



Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pisma Evropske komisije še ni prejela. Menda je v petek naš Urad za nadzor proračuna v Bruselj poslal pojasnila o tem, da so ukrepi glede črpanja sredstev ustrezni. Če se tem pojasnilom navkljub Evropska komisija odloči začasno zamrzniti sredstva za Slovenijo, to ne bo imelo posledic za projekte, ti bodo začasno financirani le iz slovenskega proračuna, povračila iz Bruslja pa se bodo zamaknila, dokler Slovenija ne izboljša delovanja informacijskega sistema.



Vse to poteka v času, ko je slovensko črpanje evropskega denarja že tako počasno, v aktualni finančni perspektivi, ki se zaključi konec 2020, le 24-odstotno.