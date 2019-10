Srečanje med slovenskim predsednikom in japonskim premierjem je potekalo v vzdušju velike naklonjenosti, so sporočili iz urada predsednika Boruta Pahorja. Foto: Twitter Boruta Pahorja

Slovenski predsednik Borut Pahor se je japonskemu premierju zahvalil za možnost dvostranskega srečanja v dneh, ko so v Tokiu gostili številne svetovne državnike, ki so se udeležili ustoličenja novega japonskega cesarja Naruhita. "Slovenija to razume kot priznanje in znak posebne pozornosti Japonske," je dejal.

Japonski premier Šinzo Abe pa se je slovenskemu predsedniku zahvalil za udeležbo na slovesnosti ob ustoličevanju novega cesarja, Pahor pa je ob tem dejal, da se takšnih dogodkov udeležuje le izjemoma, so navedli v predsedniški palači.

Po Pahorjevem obisku na Japonskem leta 2013 in obisku takratnega premierja Mira Cerarja leta 2016 se je med državama razvilo živahno gospodarsko sodelovanje, možnosti za krepitev pa je še veliko. Pahor je ob tem poudaril, da je "bolj kot zgolj kapital pomembna poslovna kultura in japonska poslovna kultura je Slovencem blizu".

Pahor si je na inštitutu KEK v Cukubi v družbi slovenskih znanstvenikov ogledal supertrkalnik. Foto: KEK za UPRS

Abe : Slovenija je zanimiva

Kot so navedli v uradu predsednika republike, je Abe ocenil, da je Slovenija za Japonsko zanimiva, ker je članica Evropske unije in zveze Nato ter ima odlične odnose z vsemi državami Zahodnega Balkana. Pahor mu je pri tem omenil možnost sodelovanja v okviru procesa Brdo Brioni.

Pahor in Abe sta govorila tudi o razmerah na Korejskem polotoku, pri čemer sta se strinjala, da si je treba prizadevati za mirno rešitev in iskati poti za spravo. Pahor je izrazil razumevanje za zaskrbljenost Japonske ob nepredvidljivosti severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, so navedli v uradu predsednika republike.

Japonski premier je ob koncu pogovora, kot so navedli v sporočilu za javnost, na sproščen način dejal, da bi rad obiskal deželo, o kateri je slišal toliko lepega, in slovenski predsednik je izrazil željo, da bi ga lahko pozdravil v Sloveniji.

Predsednik Pahor se je srečal z generalnim direktorjem inštituta KEK Masanorijem Jamaučijem. Foto: KEK za UPRS

Na inštitutu KEK v C ukubi

Predsednik Pahor je danes obiskal še inštitut KEK v Cukubi, kjer slovenski znanstveniki sodelujejo pri raziskovalnem projektu odkrivanja antimaterije v trkalniku Super KEK2/Belle2. Letos v tem projektu sodeluje 18 slovenskih raziskovalcev z Instituta Jožef Stefan ter univerz v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici.

Pahor se je na inštitutu srečal z generalnim direktorjem te ustanove Masanorijem Jamaučijem in slovenskimi znanstveniki ter si ogledal supertrkalnik. Ob tem je profesorja Jamaučija odlikoval z redom za zasluge pri uveljavljanju slovenske znanosti v svetu, so še sporočili iz predsedniške palače.