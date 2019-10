Upokojenci so upali, da bo uskladitev že oktobra. Foto: Pixabay

Zakon o izvrševanju proračuna je predvidel, da če bo gospodarska rast v letu 2018 nad tremi odstotki, se pokojnine izredno uskladijo v višini enega odstotka. Če bo gospodarska rast za leto 2018 nad štirimi odstotki, v višini 1,5 odstotka, in ob več kot petodstotni gospodarski rasti za dva odstotka, je povedal namestnik generalnega direktorja Sveta pokojninskega zavoda David Klarič.

Zagotovljena pokojnina bo od 1. decembra 538,53 evra, najnižja pokojnina pa 226,55 evra. Najnižja pokojninska osnova za pokojnine, uveljavljene v tem letu, bo 871,34 evra, najvišja pokojninska osnova pa 3485,36 evra. Osnova za odmero invalidskih nadomestil bo znašala najmanj 498,84 evra, nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije za invalidnost, nastalo letos, pa največ 1995,37 evra.

Del vdovske pokojnine za pravico, uveljavljeno v tem letu, bo od 1. decembra znašal največ 101,95 evra, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v istem obdobju, pa največ 1995,37 evra.

Obvestila o izredni uskladitvi bodo prejeli le tisti, katerih pokojnina oz. invalidski prejemek je obremenjen z odtegljajem na podlagi izvršilnega naslova ali administrativne prepovedi, so sklenili člani sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Finančne posledice bodo na mesečni ravni znašale približno 6,6 milijona evrov, na letni ravni pa 80 milijonov evrov, je povedal Klarič.

Prihodnje leto uskladitev v višini enega odstotka, če bo rast vsaj 2,5-odstotna

V nadaljevanju so sprejeli še predlog sklepa, ki ga je podala predstavnica sindikatov v svetu Lučka Böhm. V skladu z njim naj se izredna uskladitev pokojnin prihodnje leto izvede v višini enega odstotka, če bo gospodarska rast najmanj 2,5-odstotna. Po predlogu zakona, ki ga je vlada pripravila za obravnavo v DZ v ponedeljek, bi se za en odstotek izredno uskladile, če bi bila gospodarska rast letos več kot triodstotna. Vendar pa jesenska napoved Urada za makroekonomske analize in razvoj kaže, da bo letošnja gospodarska rast le 2,8-odstotna.

Tudi v koalicijskem DeSUS-u so napovedali, da bodo z dopolnilom zahtevali, da se enoodstotna uskladitev izvede že, če bo gospodarska rast višja od 2,5 odstotka. Kot je povedal prvak DeSUS Karl Erjavec, je predlog za znižanje meje za uskladitev pokojnin podal tudi na seji vlade, a njegov predlog ni bil sprejet.

Upokojenci upali, da bo uskladitev izplačana že oktobra

Predstavnica upokojencev v svetu Anka Tominšek pa je v razpravi izrazila razočaranje, da bo izredna uskladitev izvedena šele decembra. V vrstah upokojencev so namreč upali, da bo vsaj oktobra, je dejala. Predstavnik delodajalcev Marjan Mačkošek je posvaril, da se gospodarstvu bližajo slabši časi. Glede na to bo tudi vplačil v pokojninsko blagajno manj, je napovedal.

Svet ZPIZ-a se je v nadaljevanju seznanil s polletnim poročilom zavoda za letošnje leto. Klarič, ki je posredoval podatke kar za prvih osem mesecev, in ne samo za šest, je povedal, da so tako prihodki kot odhodki v predstavljenem obdobju znašali 3,7 milijarde evrov. Po letih, ko so se odhodki za invalidska nadomestila zmanjševali, letos dosegajo rast, je opozoril. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ugotavlja več dolgotrajnih bolniških odsotnosti, pokojninska blagajna pa več odhodkov za invalidska nadomestila, ki so v prvih osmih mesecih znašali skoraj 102 milijona evrov, je opozoril.

Na seji so se seznanili tudi z letnim poročilom Kapitalske družbe za leto 2018. Dobiček iz poslovanja je znašal 2,6 milijona evrov, pri čistem poslovnem izidu pa so imeli za več kot 31,1 milijona evrov izgube. V Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so konec leta 2018 upravljali 724,4 milijona evrov, kar predstavlja pokojninske prihranke približno 47.600 zavarovancev. Poklicne pokojnine je konec leta prejemalo 261 poklicnih upokojencev.