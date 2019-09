Državni zbor ob 12. uri začenja redno septembrsko sejo. Foto: Državni zbor

Predsednik vlade se namreč v New Yorku udeležuje zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, zato mu bodo poslanci lahko vprašanja zastavili šele zadnji dan seje, v torek, 1. oktobra. Prvi dan rednega zasedanja parlamenta bodo poslancem tako odgovarjali le ministri.

Ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek bodo poslanci med drugim spraševali o njeni kadrovski politiki, o državnih infrastrukturnih investicijah in problematiki železniškega prometa. Okoljski minister Simon Zajc bo poslancem odgovarjal na vprašanja o imenovanju novega direktorja okoljskega inšpektorata, problematiki degradiranih območij in stanovanjski problematiki mladih.

Precej poslanskih vprašanj je namenjenih tudi ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Kseniji Klampfer, ki bo odgovarjala na vprašanja o letnem dodatku za upokojence, dvigih cen v socialnovarstvenih zavodih in storitvah socialnega varstva.

Torek v znamenju zagotovitve sodnega varstva po izbrisih v sanaciji bank

Seja se bo nato v torek nadaljevala z drugim branjem predloga zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, kjer je pričakovati burno razpravo zaradi nerazrešene dileme, ali naj, kot je predlagalo ministrstvo za finance, morebitno dosojene odškodnine plača Banka Slovenije.

V četrtek pa bodo poslanci začeli obravnavo resolucije o strategiji nacionalne varnosti, ki je s tesno večino prestala obravnavo na matičnem odboru za obrambo. Gre za krovni dokument, na katerem bi morali temeljiti drugi predpisi s področja nacionalne varnosti, v predlogu pa ni več predvidene dodelitve dodatnih pooblastil Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji.

Široka podpora dopolnitvam stanovanjskega zakona

Na dnevnem redu so med drugim še predlog dopolnitve stanovanjskega zakona, ki ima široko podporo, podporo ima tudi zakon o skupnosti študentov, ki uvaja nadzor nad porabo denarja študentske organizacije Slovenije. Skoraj štiri ure so predvidene za razpravo o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstev kot tudi za predlog dopolnitve kazenskega zakonika, s katerim bi preprečili zastaranje kaznivih dejanj, povezanih s spolnimi zlorabami.