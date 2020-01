Nekateri domovi za starejše so zaradi zvišanja plač zaposlenih že dvignili oskrbnine. Redna uskladitev cen se obeta marca. Foto: BoBo

Poslanec Levice Primož Siter je napovedal, da bo stranka ob nezadostnih rešitvah vlade podala svoje predloge za zakonodajno ureditev področja dolgotrajne oskrbe. Spomnil je na vesti v zadnjih dneh, da domovi za starejše napovedujejo izredno povišanje cen in da se za to posredno krivi dvig minimalne plače. "Dejstvo je, da za dvig cen v domovih za starejše ni kriv dvig minimalne plače, ampak pomanjkanje angažmaja vlade za ureditev področja dolgotrajne oskrbe in vakuum na tem zakonskem področju," je prepričan poslanec.

Po njegovem mnenju je tudi napačno, da se za neučinkovitost vlade krivi na eni strani zaposlene v domovih za starejše, ki so že tako ali tako podplačani, na drugi strani pa upokojence, ki plačujejo za storitve dolgotrajne oskrbe. Zato Levica na vlado naslavlja pobudo, da to področje uredi in da ne dovoli izredne uskladitve cen v domovih za starejše. V Levici spremljajo delo vlade in če bo nezadostno, že sami pripravljajo rešitve, je povedal poslanec.

Po Siterjevih ocenah je vlada neodločna tudi pri napovedi, kdaj bo zakon o dolgotrajni oskrbi pripravljen. Kot pravi, je sam v zadnjih mesecih o tem slišal sedem različic. Na vprašanje, kakšne rešitve bi Levica predlagala, pa je odgovoril, da žogico najprej podajajo vladi in se nadejajo, da bodo njene rešitve zadostne. Če ne bodo, pa bodo o konkretnih rešitvah govorili v stranki. Za zdaj gre le za vsebinske rešitve in ne tudi za morebitne ukrepe zoper pristojne ministre, če rešitev ne bo pravočasno na mizi, je še pojasnil poslanec.

Primožu Siterju se opozarja, da je za neučinkovitost vlade neupravičeno kriviti zaposlene v domovih za starejše, ki so že tako ali tako podplačani, in upokojence, ki plačujejo za storitve dolgotrajne oskrbe. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Prevlada profitnega interesa v socialnem varstvu

Kot so v sporočilu za javnost navedli v Levici, so nekateri domovi za starejše napovedali povišanje oskrbnine za stanovalce s 1. januarjem zaradi zvišanja plač zaposlenih. Redna uskladitev cen pa se obeta že marca. Ocenili so še, da je za izredni dvig cen kriv pravilnik, ki omogoča prevlado profitnega interesa na področju socialnega varstva. "Taisti pravilnik omogoča tudi, da koncesionarji privilegirano zaračunavajo (za kar 28 odstotkov) višje cene storitev, kar ustvarja nepotrebno konkurenco na področju, kjer bi morala veljati solidarnost. Zato je valiti krivdo za dvig cen na slabo plačan in preobremenjen kader enostavno sramotno," so opozorili v poslanski skupini.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo podatke o tem, h katerim vlogam za izredno uskladitev so dali soglasje, imelo do 24. januarja. Pri tem pa so ponovili svojo oceno, da se bodo cene storitev institucionalnega varstva letos zaradi povečanja dodatkov za delo v manj ugodnem času, dviga plačnih razredov na posameznih delovnih mestih konec leta 2019 in višje minimalne plače s 1. januarjem v povprečju lahko v posameznih domovih povečale za največ 1,5 odstotka.

Izvajalce so že pozvali, naj cene zvišajo s 1. januarjem le, če prihodki od storitev institucionalnega varstva zaradi dviga stroškov dela ne omogočajo pokritja odhodkov, hkrati pa naj dvig cen zaradi spremenjenih stroškov dela pri posameznem izvajalcu ne preseže 1,5 odstotka povečanja glede na veljavne cene.